Chodzi o ograniczenie marnowania żywności. W Turcji szaleje inflacja, którą napędzają m.in. rosnące ceny artykułów spożywczych.
Tymczasem hotelowi goście często nakładają na talerze stosy jedzenia, którego nie mają szansy pochłonąć w czasie jednego posiłku. „Zapłacone, a chce się wszystkiego spróbować” – tłumaczą. Zostawiają niedopite drinki, bo „lód się rozpuścił”. Przodują w tym Rosjanie, Brytyjczycy, ale i Polacy nie są bez winy.
Formułę „wszystko w cenie” miałby zastąpić w tureckich hotelach format polegający na tym, że gość zamawia, co chce i tylko za to płaci.
Turecki dziennik w swojej informacji powołuje się na Ramazana Bingola, jednego z doradców prezydenta, prezesa Stowarzyszenia Tureckich Restauracji i Hoteli.
– Właśnie przygotowujemy obszerny raport, który wyślemy do prezydenta, a potem do wszystkich zainteresowanych instytucji – mówił Ramazan Bingol. Ujawnił Ujawnił, że niektóre obostrzenia w nim proponowane mogłyby zacząć obowiązywać w momencie, kiedy parlament zacznie debatować nad nowymi przepisami. – W okresie przejściowym można wprowadzić w niektórych hotelach system indywidualnego zamawiania potraw i napojów w restauracjach – tłumaczył doradca prezydenta.
Foto: TURKSTAT
W przypadku Polski ponad 90 proc. decydujących się na Turcję, jako miejsce odpoczynku i to nie tylko latem, wybiera właśnie opcję „wszystko w cenie”. Co więcej, Polacy chętnie dopłacają po 500 zł, a nawet więcej od osoby, aby móc korzystać z dostępu do jedzenia i picia przez 24 godziny na dobę. Opcja wyżywienia ograniczonego do śniadań i obiadokolacji (tzw. HB) praktycznie się nie sprzedaje. Powód jest prosty. Hotelarze kasują za napoje (które nie są włączone w cenę) takie kwoty, że wakacje z niepełnym wyżywieniem kosztują więcej, niż wówczas, gdy wybieramy „all”.
– Pomysł ograniczania all inclusive jest oczywiście społecznie odpowiedzialny, biorąc pod uwagę duże ilości marnowanego jedzenia. Ale z biznesowego punktu widzenia może odbić się czkawką, przynajmniej w wypadku polskich turystów – mówi Jarosław Kałucki, ekspert rynku turystycznego z Travelplanet.pl.
Od wielu sezonów Turcja z udziałem 33 proc. jest dla Polaków kierunkiem numer jeden, jeśli chodzi o zorganizowane wyjazdy, a jego przewaga w tzw. Wielkiej Piątce nad drugą Grecją czy trzecim Egiptem jest przepastna. Co więcej, dla polskiego turysty wypoczynek w Turcji to przede wszystkim pięciogwiazdkowy i all inclusive, najlepiej właśnie w wersji ultra.
– Podobne rozwiązanie w ograniczonym stopniu wprowadził kilka lat temu bułgarski kurort Albena. W tamtejszych hotelach 5-gwiazdkowych zrezygnowano z opcji all inclusive, ale po jednym sezonie przywrócono tę formułę. Równowagę pomiędzy biznesem a społeczną odpowiedzialnością i zrównoważoną turystyką znaleziono inwestując w biogazownie, które przetwarzają resztki jedzenia w energię, pokrywającą w dużym stopniu zapotrzebowanie ośrodka – przypomina Jarosław Kałucki.
Przedstawiciele innych touroperatorów są przekonani, że wycofanie się Turków z oferty all inclusive oznaczałoby automatyczne przeniesienie popytu na Egipt i Tunezję, gdzie nikomu nie przychodzi do głowy, aby z niej zrezygnować.
Co ciekawe, polscy turyści wybierają all inclusive wcale nie głównie z powodów finansowych. Ważniejsze od skrupulatnego pilnowania budżetu, jak wynika z ubiegłorocznych badań społecznych Travelplanet.pl, analizujących fenomen popularności wypoczynku all inclusive, były wygoda i beztroska na wakacjach. Tak właśnie odpowiadał co trzeci respondent. Tylko dla co piątego ważniejsze było przeświadczenie, że pieniądze zostawione w biurze podróży to już wszystkie wydatki związane z urlopem.
Turyści z tego kraju stanowią najliczniejszą grupę przyjeżdżających do Turcji na wakacje – w 2024 roku przyjechało ich tam 6,7 mln. A informacje pojawiły się w momencie, kiedy rosyjskie biura podróży wprowadzają na rynek ofertę na przyszły rok. „Turcja nie ma takich przepisów, które pozwoliłyby na generalne skasowanie formatu all inclusive. Mogą to zrobić jedynie sami hotelarze” – przekonuje w oświadczeniu z 13 sierpnia Stowarzyszenie Rosyjskich Touroperatorów (ATOR). I uważa, że zamiary tylko jednego z graczy na tureckim rynku turystycznym o niczym nie przesądzają. Rosjanie uważają, że za intencjami skasowania „all” stoi lobby restauracyjne. Bo jeśli turyści nie będą mieli opcji skorzystania z pełnego wyżywienia w swoich hotelach, pójdą zjeść na miasto.
All inclusive zostało wprowadzone w Turcji w 1990 roku i szybko skopiowały je inne kraje. Od tego czasu ewoluowało, wprowadzano wersje bogatsze (z markowymi alkoholami i obsługą całodobową) i uboższe – tzw. light (czyli bez alkoholu) uznając, że skoro gość nie pije alkoholu, to nie płaci pełnej stawki.
Więc jest bardzo prawdopodobne, że system będzie ewoluował. Sami Turcy zapowiadają, że ostateczną decyzję podejmą także po zasięgnięciu opinii u samych turystów.
Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, aby Turcja całkowicie skasowała wersję odpoczynku, która sprzedaje się najlepiej. Turystyka stanowi 12,6 proc. tureckiego PKB, a przychody z tego źródła w 2024 roku wyniosły 61,1 mld dol.
