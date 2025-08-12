Aktualizacja: 12.08.2025 17:49 Publikacja: 12.08.2025 17:16
Strażacy walczą z ogniem w prowincji Zamora na północy Hiszpanii
Foto: PAP/EPA
Śmiertelne upały w większości krajów Europy stworzyły coś, co naukowcy nazwali „koktajlem Mołotowa” warunków klimatycznych, który podsyca ogromne pożary.
Mężczyzna, który w poniedziałek wieczorem został uwięziony w pożarze w Tres Cantos niedaleko Madrytu, zmarł w szpitalu z powodu poparzenia 98 proc. ciała. Pożar został opanowany we wtorek rano. 180 osób zostało ewakuowanych i spędziło noc w lokalnych centrach sportowych, a lokalne władze poinformowały, że ogień szybko się rozprzestrzeniał z powodu wiatru, który osiągał ponad 70 km/h.
W północno-zachodnich regionach Kastylia i León ewakuowano ponad 3700 osób z 16 samorządów. We wtorek nadal płonęło dziesięć pożarów, a płomienie uszkodziły wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO kopalnie z czasów rzymskich w Les Médulas.
W mieście Tarifa na południu kraju strażacy i samoloty nadal walczyli z pożarem, który wybuchł w poniedziałek. Podjęto decyzję o ewakuacji 2000 osób.
Szalejące pożary skłoniły Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do ogłoszenia „fazy przedawaryjnej” w celu koordynacji działań służb ratowniczych. Premier Pedro Sánchez złożył kondolencje rodzinie mężczyzny, który zginął w pożarze w Tres Cantos, i podziękował służbom za „nieustanne działania”. Szef rządu wezwał Hiszpanów do dostrzeżenia powagi sytuacji. „Jesteśmy narażeni na ekstremalne ryzyko pożarów lasów” – napisał we wtorek w komunikacie opublikowanym na X. „Bądźmy bardzo ostrożni” – dodał.
W sąsiedniej Portugalii strażacy walczyli z trzema dużymi pożarami w środkowej i północnej części kraju. Maroko wysyła dwa samoloty, aby pomóc w gaszeniu pożarów po awarii dwóch portugalskich samolotów.
We Włoszech, gdzie pod koniec tygodnia we Florencji spodziewane są temperatury sięgające 40°C, czteroletni chłopiec zmarł z powodu udaru cieplnego, a dla siedmiu dużych miast, w tym Bolonii i Florencji, ogłoszono czerwony alarm. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w samochodzie rodziny na Sardynii i przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Rzymie, ale w poniedziałek zmarł z powodu nieodwracalnego uszkodzenia mózgu.
Foto: PAP/EPA
Dziesiątki osób ewakuowano z domów na Bałkanach, gdzie strażacy walczyli z pożarami w Albanii, Czarnogórze i Chorwacji, gdzie ogłoszono czerwony alarm. W Albanii setki strażaków i żołnierzy opanowało większość z prawie 40 pożarów, które wybuchły w ciągu ostatnich 24 godzin – poinformowało ministerstwo obrony. Według Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów od początku lipca w całym kraju spłonęło prawie 34 000 hektarów lasów. Policja twierdzi, że wiele pożarów było celowych, a ponad 20 osób zostało aresztowanych.
W sąsiedniej Czarnogórze, gdzie temperatura wzrosła do 40°C, strażacy uratowali dziesiątki domów na obrzeżach stolicy, gdy w poniedziałek wybuchł pożar. W Chorwacji około 150 strażaków spędziło noc, broniąc domów przed pożarem w pobliżu Splitu.
W północno-zachodniej prowincji Çanakkale w Turcji ewakuowano ponad 2000 osób, a 77 osób trafiło do szpitala z powodu zatrucia dymem po wybuchu pożarów w pobliżu turystycznej miejscowości Güzelyalı. Zdjęcia pokazane w tureckich mediach przedstawiały płonące domy i samochody, a do walki z ogniem wysłano ponad 760 strażaków, 10 samolotów, dziewięć śmigłowców i ponad 200 pojazdów. Turcja doświadczyła najgorętszego lipca od początku prowadzenia pomiarów 55 lat temu.
Foto: Kanal17haber/via REUTERS
W południowej Francji padły rekordy temperatur w co najmniej czterech stacjach meteorologicznych, a rząd wezwał do zachowania czujności. Według krajowej służby meteorologicznej Météo France, w Bordeaux odnotowano temperaturę 41,6°C, a stacje meteorologiczne w Bergerac, Cognac i Saint-Girons odnotowały najwyższe temperatury w historii.
Fala upałów, druga tego lata we Francji, rozpoczęła się w piątek i miała trwać do około 19 lub 20 sierpnia. W poniedziałek 12 departamentów Francji objęto czerwonym alarmem, najwyższym ostrzeżeniem przed upałami, a we wtorek spodziewano się ogłoszenia ich w kolejnych czterech.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
