Partnerem materiału jest producent napojów Coca-Cola

Sięgając po napój Coca-Cola, rzadko zastanawiamy się nad jego drogą do punktu sprzedaży. A warto, bo między napełnieniem butelki a pierwszym łykiem kultowego napoju dzieje się sporo ciekawych rzeczy. To historia zaangażowania wielu osób i odpowiedzialnych biznesowych decyzji: od pozyskiwania składników, przez wykorzystanie zasobów energetycznych czy wodnych, po zarządzanie opakowaniami i odpadami, niskoemisyjną flotę czy ekspozycję w sklepie. W ostatnim podsumowaniu „Zrównoważony wpływ” Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, producent i dystrybutor kultowych napojów, udowadnia, że skala prowadzonej działalności idzie w parze z odpowiedzialnością.

– Zmniejszenie śladu węglowego o 37% w całym łańcuchu wartości w ciągu siedmiu lat to efekt wspólnych działań całego naszego zespołu, naszych partnerów i dostawców. Sam cel NetZeroBy40, choć naukowo uzasadniony, jest bardzo ambitny, więc jego realizacja wymaga dobrego planu i konsekwencji w realizacji. Szczególnie, że jako region rośniemy – dostarczamy na rynek coraz więcej napojów, a nasz zakład w Radzyminie jest dziś największym pod kątem wielkości produkcji w całej Grupie Coca-Cola HBC, działającej w 29 krajach. To nie tylko pozytywnie wpływa na lokalne gospodarki, ale także zobowiązuje do działań w kontekście wpływu środowiskowego. Dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, że zgodnie z planem wdrażamy inicjatywy wspierające redukcję emisji - komentuje Ruža Tomić-Fontana, dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Produkcja, sprzedaż i dystrybucja napojów do punktów sprzedaży w regionie to realny wkład w lokalne gospodarki. System Coca-Cola z tytułu podatków w Polsce odprowadza rocznie kwotę rzędu 1,41 mld zł. Każda zarobiona przez firmę złotówka przekłada się na niemal sześciokrotnie większy dochód w budżecie państwa1.

Cel oparty na nauce

Cel NetZeroBy40 został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets.

- Decyzje dotyczące zrównoważonego rozwoju muszą być podejmowane w każdym obszarze działalności firmy, a innowacje, które pozwalają na zmniejszanie środowiskowego wpływu – wdrażane w całym łańcuchu wartości: od produkcji, przez dystrybucję, aż po ekspozycję w sklepach. Wiemy, że to jedyny właściwy sposób prowadzenia biznesu – mówi dyrektorka generalna.

37% redukcji CO₂ od 2017 roku w całym łańcuchu wartości, którą właśnie ogłosiła Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, to wynik uważnej analizy struktury śladu węglowego, identyfikacji jego źródeł i serii istotnych zmian w różnych obszarach:

• surowce konieczne do produkcji napojów pozyskiwane są tylko z miejsc działających zgodnie z zasadami Coca-Cola dla zrównoważonego rolnictwa,

• energia elektryczna, którą kupuje firma, by zasilić cztery fabryki firmy w Polsce i na Litwie, pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W ciągu ostatnich 3 lat firma przeznaczyła na projekty zwiększające efektywność energetyczną zakładów aż 4,2 mln euro,

• transport i dystrybucja napojów są planowane i realizowane tak, by maksymalnie ograniczyć emisje CO₂. Wymiana floty firmowej na pojazdy niskoemisyjne, które dziś stanowią 93% wszystkich aut firmy, przyniosła spadek śladu węglowego na kilometr przejechanej trasy o 14% w porównaniu do 2022 roku,

• energooszczędne lodówki we wszystkich puntach sprzedaży to kolejny cel firmy. Już 72% z nich to modele niskoemisyjne. Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie konsekwentnie wymienia lodówki, dzięki czemu emisje pochodzące z tego obszaru spadły o 76% w porównaniu do 2017 roku.

Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie_Infografika_Kategorie emisji CO2 i ich udział w 2024 roku Foto: Mat. Partnera

Bardziej zrównoważone opakowania

Opakowania mają duży wpływ na ślad węglowy – odpowiadają za 35% emisji firmy, dlatego Coca-Cola HBC podejmuje zdecydowane działania, aby ograniczyć ich wpływ na środowisko. Firma optymalizuje swoje puszki, butelki, etykiety i nakrętki tak, by redukować użycie tworzyw sztucznych. Dziś każde opakowanie po napojach z portfolio firmy nadaje się do recyklingu. W 2024 roku Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie zredukowała ilość folii opakowaniowej łącznie o 123 tony.

Jednak w redukcji emisji w tym obszarze kluczową rolę odgrywa zamknięty obieg opakowań. W krajach bałtyckich, gdzie Coca-Cola HBC od lat jest częścią systemów kaucyjnych, poziom zbiórki opakowań po napojach sięga nawet 91%. W Polsce poziom zbiórki w 2024 roku wyniósł 43%. Lokalny oddział razem z innymi firmami z branży, od lat brał aktywny udział w debacie, by utworzyć w Polsce ramy prawne dla zamkniętego obiegu opakowań. Dzięki trwającym przygotowaniom rynku i samej firmy do wprowadzenia systemu kaucyjnego w czwartym kwartale 2025 roku, poziom ten będzie dalej wzrastał w najbliższych latach.

Pozostałe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie działa także w innych kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju.

Założenia obiegu zamkniętego firma Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie wdraża także w obszarze zarządzania zasobami wodnymi. W zakładzie w Radzyminie działa system, dzięki któremu woda z procesów produkcyjnych jest zawracana i ponownie wykorzystywana w wieżach chłodniczych. Instalacja pozwoliła zmniejszyć zużycie wody miejskiej aż o 54%, jednocześnie przyniosła oszczędność 30 mln litrów rocznie. Dzięki zamkniętym obiegom zakład odzyskuje także ponad 150 mln litrów wody w skali roku w procesach uzdatniania. W ciągu ostatnich 3 lat firma przeznaczyła na podobne projekty w zakładach w regionie 1,6 mln euro. Rezultat? Od 2015 roku firma trwale zmniejszyła zużycie wody na litr wyprodukowanego napoju o 10%, a 100% ścieków z jej zakładów jest oczyszczanych i bezpiecznie zwracanych do natury.

Jak wielokrotnie podkreślają przedstawiciele firmy - fundamentem Coca-Cola HBC są ludzie. Na pełny etat firma zatrudnia w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie ponad 1900 osób. Stawia przy tym na różnorodność, co widać w strukturze zatrudnienia w 2024 roku – w zespole menedżerskim 43% stanowisk zajmowały kobiety, w kadrze zarządzającej – aż 54%. Ogromną uwagę poświęcono także projektom rozwojowym dla pracowników, realizując 34 330 godzin szkoleniowych. Działania firmy przełożyły się na poziom satysfakcji zespołu, który w ubiegłym roku wynosił 88%. Ponad 90% osób w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie czuje dumę z bycia częścią firmy.

- Nasz zespół jest niezwykle zaangażowany i to zaangażowanie często wykracza poza mury firmy – mamy niemal 300 wspaniałych wolontariuszy, którzy poświęcili w ubiegłym roku ponad 2400 godzin, by pomagać innym. To niezwykle ważny element naszej Misji Zrównoważonego Rozwoju, który przynosi realną wartość i pokazuje, że jako firma wpływamy nie tylko na środowisko i gospodarkę, ale także na lokalne społeczności – dodaje Ruža Tomić-Fontana.

Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie kontynuuje także działania w ramach programu Youth Empowered - w 2024 roku wsparła w pierwszych krokach na ścieżce kariery ponad 50 000 młodych osób z regionu.

Pełne podsumowanie działań firmy można pobrać pod adresem: https://poland-baltics.coca-colahellenic.com/content/dam/cch/poland-baltics/media-gallery/images/sustainability/esg-2024/Raport_esg_2024_pl.pdf.downloadasset.pdf

Zachęcamy również do obejrzenia krótkiej animacji:

Wyniki zostały poddane niezależnej weryfikacji zewnętrznej zgodnie ze standardem ISAE 3000 przez Biuro Veritas Polska sp. z o.o.

__________________________________

1Na bazie danych wpływu gospodarczego Systemu Coca-Cola w Polsce za 2023 rok

Partnerem materiału jest producent napojów Coca-Cola