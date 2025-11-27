Reklama
Bielik zyskuje potężnych sponsorów. Polska AI idzie za granicę

Rafał Brzoska w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zdradza plan na AI. InPost, wspólnie z Beyond i EY, biorą się za wsparcie inicjatywy Speakleash, która rozwija polską sztuczną inteligencję. A wkrótce dołączą kolejne firmy.

Publikacja: 27.11.2025 12:55

Rafał Brzoska, Sebastian Kulczyk i Jan Krzysztof Bielecki mają pomóc w rozwoju polskiego modelu językowego Bielik AI

Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Michał Duszczyk

Rafał Brzoska, Sebastian Kulczyk i Jan Krzysztof Bielecki – te nazwiska mają pomóc w dynamicznym rozwoju naszej wizytówki na rynku AI, czyli polskiego modelu językowego Bielik AI. Grupa InPost ogłosiła właśnie, że obejmie strategiczny mecenat nad Fundacją SpeakLeash. Wcześniej współpracę ogłosiły związana z Kulczykiem spółka Beyond, a także firma doradcza EY (były premier Jan Krzysztof Bielecki jest w niej przewodniczącym Rady Partnerów). A to tylko część nazwisk i podmiotów, które wesprą Bielika. W gronie tym znalazł się choćby Google Cloud. Przedsiębiorstw i instytucji dających napęd polskiej AI ma przybywać – w tym celu powołano właśnie Radę Biznesową Bielika.

Brzoska stawia na suwerenność technologiczną

Rafał Brzoska i premier Bielecki pojawili się na czwartkowym wydarzeniu Bielik Summit, które miało pokazać, jak znaczące kroki poczynił polski model językowy. Rodzima sztuczna inteligencja ma stać się kluczowym elementem budowy suwerenności technologicznej w zakresie AI. Brzoska, który został przewodniczącym Rady Biznesowej Bielika, tłumaczy „Rzeczpospolitej”, że mecenat to także wsparcie finansowe. – Będziemy wspierać finansowo całą społeczność, tworzenie ekosystemu dla start-upów, które będą powstawały na bazie tego przedsięwzięcia, a także pomagać w szerokim otwarciu drzwi dla polskich firm, które – na bazie Bielika – będą tworzyć produkty – mówi nam prezes Brzoska. – Takie podmioty będą miały otwartą autostradę do InPostu – deklaruje.

Współpraca Bielika z InPost wykracza zatem poza wsparcie finansowe – obejmie także merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie. Rada Biznesowa ma wyznaczać strategiczne kierunki rozwoju, dzielić się wiedzą ekspercką i wspierać fundację w realizacji projektów.

Rafał Brzoska nie ukrywa, że z AI wiąże spore nadzieje. Jak nam tłumaczy, już pięć start-upów pracuje nad realizacją „agendy AI” InPostu. Zapewne chodzi o projekt e-commerce, o którym niedawno pisała „Rzeczpospolita”, choć Brzoska zapewnia, że nie tylko.

– To, co ogłosił ostatnio Open AI, czyli możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem chatbota, to bardzo ważny element pewnej układanki. Łatwo będzie można spersonalizować, wybrać produkt, dokonać płatności, ale na końcu ktoś musi dokonać fizycznie dostawy i ktoś musi ten produkt odebrać. I to jest ten „missing point”, w którym jako InPost chcemy być absolutnie partnerem pierwszego wyboru dla naszych klientów – wyjaśnia Brzoska. – Ale mówimy nie tylko o e-commerce, lecz o całej agendzie – dziś to jest prawie 60 projektów, w których, po pierwsze, chcemy poprawić doświadczenia klientów, a po drugie, zwiększyć optymalizację na poziomie efektywności biznesowej.

Jak zaznacza, każdy z tych projektów to innowacja, „której w tej branży nikt jeszcze nie wdrożył”.

– Te rozwiązania w oparciu o generatywną AI to dla nas agenda nr 1. Mamy prawie 250 inżynierów i do tego kontraktorów zewnętrznych, właśnie w większości przypadków start-upy, które wspierają nas w tej całej transformacji – dodaje szef InPostu.

Bielik szykuje europejską ekspansję

Do Rady Biznesowej Bielika poza Brzoską weszli Piotr Dorosz, prezes Deviniti (firma z branży IT), Magdalena Dziewguć, country director w Google Cloud Poland, a także Marek Magryś, dyrektor ACK Cyfronet AGH, Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający w fundacji Digital Poland oraz Katarzyna Starosławska, wiceprezes fundacji SpeakLeash. A to nie koniec. Podczas Bielik Summit zapewniano, że dalsze nominacje będą publikowane sukcesywnie, przybywać ma też sponsorów. Dziś to m.in. InPost, Deviniti, EY i Beyond. W październiku związana z Sebastianem Kulczykiem spółka Beyond.pl (pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej operator data center z operacyjnie działającą Fabryką AI) poinformowała, że rusza ze wspólną inicjatywą z Bielik AI – to projekt Gniazdo, który ma za zadanie zintensyfikować rozwój polskiego modelu językowego oraz przyspieszyć realizację suwerennych projektów AI w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (z wykorzystaniem Bielika właśnie). Z kolei na początku listopada EY został strategicznym sponsorem SpeakLeash. Przy tej okazji przedstawiciele firmy doradczej zaznaczali, że zawiązanie tej współpracy to dowód, że „Polska nie powiedziała ostatniego słowa w historii transformacji, wchodząc w jej najnowszy wymiar: transformację opartą o sztuczną inteligencję”.

Bielik – model, którego partnerem jest m.in. Nvidia – ma już milion pobrań.  – To duża rzecz, bo żeby pobrać model, trzeba mieć GPU i wiedzę. To nie jest aplikacja mobilna – wyjaśnia nam Sebastian Kondracki, stojący na czele SpeakLeash.

Jakie ten projekt ma plany na przyszłość? – To nowe modele. Po pierwsze, Bielik 3.0, który będzie już wielojęzykowy. Po drugie, model Sójka – bardzo mały model wyspecjalizowany w bezpieczeństwie, wykrywaniu wulgaryzmów, przemocy, mowy nienawiści, a nawet treści kryminalnych, np. pytań o narkotyki na forach internetowych. Sójka może działać jako „strażnik” dla Bielika, którego celowo nie cenzurujemy – komentuje Kondracki.

Bielik 3.0 obsługuje już 30 języków naturalnych. Szykowane jest jego wyjście na zagraniczne rynki.

– Ten model jest określany jako model europejski. A mimo to cały czas ma 11 miliardów parametrów (to niewiele w porównaniu np. do ChatGPT – red.). Porównać to można do dwukrotnego zwiększenia przyspieszenia samochodu kompaktowego, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej pojemności silnika – zauważa Kondracki.

