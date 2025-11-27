Z tego artykułu się dowiesz: Jakie firmy i osoby są zaangażowane w rozwój polskiego modelu AI Bielik?

Na czym polega rola Rady Biznesowej Bielika w rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce?

Jakie cele stawiają sobie inicjatywy związane z polskim modelem AI Bielik w kontekście suwerenności technologicznej?

Jakie innowacyjne projekty realizuje InPost w ramach współpracy z Bielikiem?

Rafał Brzoska, Sebastian Kulczyk i Jan Krzysztof Bielecki – te nazwiska mają pomóc w dynamicznym rozwoju naszej wizytówki na rynku AI, czyli polskiego modelu językowego Bielik AI. Grupa InPost ogłosiła właśnie, że obejmie strategiczny mecenat nad Fundacją SpeakLeash. Wcześniej współpracę ogłosiły związana z Kulczykiem spółka Beyond, a także firma doradcza EY (były premier Jan Krzysztof Bielecki jest w niej przewodniczącym Rady Partnerów). A to tylko część nazwisk i podmiotów, które wesprą Bielika. W gronie tym znalazł się choćby Google Cloud. Przedsiębiorstw i instytucji dających napęd polskiej AI ma przybywać – w tym celu powołano właśnie Radę Biznesową Bielika.

Brzoska stawia na suwerenność technologiczną

Rafał Brzoska i premier Bielecki pojawili się na czwartkowym wydarzeniu Bielik Summit, które miało pokazać, jak znaczące kroki poczynił polski model językowy. Rodzima sztuczna inteligencja ma stać się kluczowym elementem budowy suwerenności technologicznej w zakresie AI. Brzoska, który został przewodniczącym Rady Biznesowej Bielika, tłumaczy „Rzeczpospolitej”, że mecenat to także wsparcie finansowe. – Będziemy wspierać finansowo całą społeczność, tworzenie ekosystemu dla start-upów, które będą powstawały na bazie tego przedsięwzięcia, a także pomagać w szerokim otwarciu drzwi dla polskich firm, które – na bazie Bielika – będą tworzyć produkty – mówi nam prezes Brzoska. – Takie podmioty będą miały otwartą autostradę do InPostu – deklaruje.

Współpraca Bielika z InPost wykracza zatem poza wsparcie finansowe – obejmie także merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie. Rada Biznesowa ma wyznaczać strategiczne kierunki rozwoju, dzielić się wiedzą ekspercką i wspierać fundację w realizacji projektów.

Rafał Brzoska nie ukrywa, że z AI wiąże spore nadzieje. Jak nam tłumaczy, już pięć start-upów pracuje nad realizacją „agendy AI” InPostu. Zapewne chodzi o projekt e-commerce, o którym niedawno pisała „Rzeczpospolita”, choć Brzoska zapewnia, że nie tylko.