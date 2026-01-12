Aktualizacja: 12.01.2026 12:02 Publikacja: 12.01.2026 11:49
Zbigniew Ziobro
Foto: PAP/Paweł Supernak
Miało być inaczej. Zbigniew Ziobro zapowiadał, że nie będzie ubiegał się o azyl na Węgrzech. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” deklarował współpracę z wymiarem sprawiedliwości, a jeszcze w listopadzie twierdził w Telewizji Republika: – Nie złożyłem wniosku o azyl polityczny na Węgrzech.
Czytaj więcej
Po wielu dniach milczenia Zbigniew Ziobro przyznał się jednak, że dostał azyl na Węgrzech. Ochron...
Pod koniec grudnia było już wiadomo, że wiceprezes PiS oszczędnie gospodarował prawdą. Wcześniej podobnie w błąd wprowadzał opinię społeczną i wymiar sprawiedliwości Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry, który pierwszy uciekł na Węgry, choć zapowiadał: „Nie zamierzam destabilizować żadnego postępowania czy uciekać. Ani mdleć”. Zasłaniał się problemami zdrowotnymi, publikując zdjęcie, na którym był zakrwawiony. Okazało się, że miał... zabieg przegrody nosowej. Ziobro również świadomie wprowadzał opinię publiczną w błąd.
Jeszcze w starym roku dopytywaliśmy najbliższe otoczenie Ziobry o azyl i wszyscy zaprzeczali, jakoby były minister sprawiedliwości miał się o niego ubiegać. Dzisiaj wiemy, że Ziobro i jego otoczenie kłamali. Dlaczego?
Zbigniew Ziobro wciąż ma swoich ludzi w Ministerstwie Sprawiedliwości i – co jeszcze ważniejsze – w prokuraturze. Wie doskonale, na jakim etapie prowadzone są sprawy przeciwko niemu i w sprawach, w których może mieć problemy. Wiceprezes PiS wykorzystuje tę wiedzę i się z nią afiszuje. W listopadzie zapowiadał, że miał wykupiony bilet do Polski i miał wracać do kraju, jednak uzyskał informację, że „w sposób przestępczy ma być zorganizowana kolejna prowokacja” związana z jego zatrzymaniem. Ile w tym prawdy? Prokuratura zaprzeczała. Ziobro manipulował?
Wiadomo, że zmienia zdanie i zależy mu na podgrzewaniu atmosfery wokół siebie. Wiceprezes PiS gra na siebie i mimo że jego ucieczka szkodzi partii, o czym mówił choćby Ryszard Terlecki, twierdząc, że zatapia PiS, to formacja Jarosława Kaczyńskiego nie może się od niego odwrócić. PiS zamiast punktować rząd Donalda Tuska musi się tłumaczyć z ucieczki własnego wiceprezesa.
Czytaj więcej
- Nie jestem zaskoczony - mówi o przyznaniu azylu na Węgrzech Zbigniewowi Ziobrze były premier Ma...
Ziobro trzyma Jarosława Kaczyńskiego w szachu. Dopiął swego i jest wiceprezesem PiS. Wszystkie zarzucane mu czyny miały miejsce w czasie rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, więc partia, odwracając się od swojego byłego ministra, musiałaby przyznać się do błędu i potwierdzić, że Ziobro dopuszczał się czynów niezgodnych z prawem. Czy tak było? Prokuratura w sprawie Funduszu Sprawiedliwości dysponuje nagraniami, ma świadka koronnego, a materiał dowodowy jest na niekorzyść Ziobry.
Gdy Ziobro był w opozycji, zabiegał o zniesienie immunitetów parlamentarnych, chciał walczyć ze „świętymi krowami” i „białymi kołnierzykami” stawiającymi się ponad prawem. Dzisiaj, dzięki politycznym koneksjom z premierem Węgier Viktorem Orbánem, załatwił sobie i swojej żonie azyl polityczny.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Czego może się obawiać Patrycja Kotecka, zatrudniona przez europosłów PiS? Politycznie jest szarą eminencją w środowisku Suwerennej Polski. Ma gigantyczną wiedzę.
Rozliczenia Waldemara Żurka przestraszyły byłego ministra, którego ucieczkę źle oceniają Polacy sondażach. Staje się on więc niewygodny dla PiS. Ucieczka wiceprezesa partii i azyl polityczny dla niego są niczym przyznanie się do winy. Wszak to Ziobro i politycy PiS, będąc u władzy, mówili, że „niewinni nie mają się czego obawiać”.
Czytaj więcej
Nie będzie potrzebny oddział antyterrorystów do doprowadzenia Zbigniewa Ziobry przed komisję. Był...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przedłużenie o dwa dni ostatecznego wyboru lidera Polski 2050 to tylko odłożenie agonii projektu politycznego, z...
Wyniki wyborów na przewodniczącego Polski 2050 udowadniają to, co udowodniło już głosowanie posłów klubu Polski...
Albo akceptujemy teatr, na dodatek marny, albo wymuszamy na liderach – Donaldzie Tusku i Karolu Nawrockim – zgod...
Zapowiedź spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim to znak politycznej odwilży. Obie str...
Szczegóły ujawnione po szczycie w Paryżu wskazują, że Donald Tusk, miał podstawy sądzić, że Stany Zjednoczone są...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas