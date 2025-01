PiS ma problem. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS, na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Posiedzenie komisji zaplanowano na piątek.

Czy Zbigniew Ziobro ucieknie jak Marcin Romanowski?

Zbigniew Ziobro już zapowiedział, że „nie stawi się dobrowolnie”, ale też że nie będzie stawiał oporu. – Nie należę do tych, którzy mdleją. Mimo że jestem za granicą, to przybędę do Polski, bo ja się nie obawiam funkcjonariuszy. Nie będę stawiał też oporu, ale postawię sprawę jasno, pokazując wyrok Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Ziobro w rozmowie z Polsat News. Podobnie po decyzji o uchylenie mu przez Sejm immunitetu i wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie wypowiadał się w lipcu Marcin Romanowski. – W związku z decyzją Sejmu, wbrew narracji prokuratury, nie zamierzam destabilizować żadnego postępowania czy uciekać. Ani mdleć – napisał na portalu X Romanowski i uciekł na Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Czy Ziobro stawi się przed komisją, czy ucieknie z Polski tak jak Romanowski?