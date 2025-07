Kto jest winien obecnego kryzysu obozu władzy?

Z punktu widzenia wyborców koalicji 15 października taki obrót spraw byłby katastrofalny dla Polski. Dlatego też radość z niepowodzeń Hołowni można traktować jako przejaw samobójczego genu obozu liberalnego, który ma satysfakcję z niepowodzeń marszałka, do którego stracił sympatię, co może kosztować cały blok liberalny czy demokratyczny utratę władzy.

Dwa razy w ostatnich dniach słyszałem, że Tusk ma już Hołowni dość. Że premier ma wystarczająco wiele problemów z własną partią, rządem, prezydentem Andrzejem Dudą i elektem Karolem Nawrockim, by jeszcze mieć przestrzeń, by „niańczyć” marszałka. Tyle tylko, że praprzyczyną obecnego kryzysu obozu władzy jest zła kalkulacja premiera i fakt, że mocno zaangażował się w kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego, który wybory przegrał. Bądźmy poważni, to przegrana Trzaskowskiego, za której część Tusk ponosi odpowiedzialność, jest znacznie większym problemem, niż głupi pomysł Hołowni, by się spotykać z Kaczyńskim. I choć Hołownia stał się dziś łatwym chłopcem do bicia, może się okazać, że bez niego KO będzie się musiała pożegnać z władzą.

Czy Szymon Hołownia będzie potrafił jak feniks odrodzić się z popiołów?

Co nie zmienia faktu, że Hołownia dziś musi się wymyśleć na nowo. W listopadzie odda fotel marszałka Sejmu i będzie miał czas na chłodną analizę sytuacji. Już kilka razy potrafił znajdywać sobie nowe miejsce – i po wyborach 2020 roku, i po 2023. Teraz po słabym wyniku w wyborach prezydenckich i upadku Trzeciej Drogi musi to zrobić na nowo. Jeśli mu się to nie uda, będzie to pewnie jego koniec w dużej polityce. Ale cenę zapłaci za to cała Polska powrotem do władzy Jarosława Kaczyńskiego. Cały obóz liberalny powinien sobie to dziś głęboko przemyśleć.