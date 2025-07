Kolejne zarzuty to brak merytorycznego rozpoznania wniosków PG o wyłączenie sędziów Izby Kontroli od orzekania, podjęcie uchwały o ważności wyborów prezydenckich bez rozpoznania oraz odniesienia się do wszystkich złożonych protestów wyborczych (wskazał konkretne przykłady), naruszenie uprawnienia PG, jako uczestnika postępowania, do zajęcia stanowiska w sprawie każdego protestu wyborczego, a także uniemożliwienie PG zapoznania się z aktami postępowań dotyczących protestów wyborczych w rozsądnym terminie, co narusza art. 96a ustawy o Sądzie Najwyższym.

Adam Bodnar wskazuje też, że protesty wyborcze były łączone wbrew zasadom określonym w zarządzeniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2022 r.

Pomimo wniosku PG i wyraźnego obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Sąd Najwyższy nie przekazał mu wszystkich postanowień podjętych przez IKNiSP, a jednocześnie selektywnie publikował postanowienia na stronie internetowej SN.

Ostatni zarzut dotyczy niezgodnego z prawem ustawą o Sądzie Najwyższym i Regulaminem SN odsunięcia dwóch sędziów IKNiSP od orzekania w sprawach protestów wyborczych.

Prokurator Generalny Adam Bodnar poinformował również Marszałka Sejmu RP Szymona Hołownię o toczących się obecnie w jednostkach organizacyjnych prokuratury postępowaniach dotyczących naruszeń procedury wyborczej w wyborach prezydenckich. Aktualnie prowadzonych jest 17 śledztw, w ramach których prokuratorzy referenci przeprowadzają czynności procesowe w postaci oględzin kart do głosowania i protokołów głosowania, łącznie w 249 obwodowych komisjach wyborczych.