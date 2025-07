Prawnik nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Jak podaje „Gazeta Wyborcza” ma odpowiadać z wolnej stopy.

Dlaczego prof. Andrzej Kidyba został odsunięty od zajęć ze studentami

Przypomnijmy, iż o prof. Kidybie głośno zrobiło się w maju ubiegłego roku, kiedy władze wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zdecydowały o odsunięciu go od prowadzenia zajęć ze studentami. Powodem miały być niewłaściwe zachowanie w stosunku do nich i niestawienie się na egzamin przedterminowy. Sam profesor w rozmowie z rp.pl podkreślił wówczas, że oczekiwał jedynie, aby studenci „odcięli się” od obrażającego tysiące kobiet wpisu w internecie (jego autor sugerował, że jedyną możliwością, dla kobiety, zdania egzaminu z prawa handlowego na UMCS było „spędzenie nocy z Prof. A. Kidybą”). Profesor postawił warunek, że jeśli tego nie zrobią, to on kolejnego dnia nie przeprowadzi z nimi zaliczenia części przedmiotu. Jak przekonywał, nie był to egzamin, bo ten zaplanowano dopiero na koniec czerwca. I dodał, że ostatecznie na spornym zaliczeniu nie stawili się sami zdający.

W grudniu ub.r. Aneta Adamska, rzeczniczka prasowa uczelni przekazała lokalnym mediom, że postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich zostało zakończone, a rzecznik uczelni – prof. Grzegorz Janusz – wystąpił z wnioskiem do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich UMCS o wszczęcie wobec profesora postępowania dyscyplinarnego.

W lutym tego roku, prof. Kidyba ogłosił, iż rozważa odejście z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W swojej zakładce na stronie uczelni umieścił dwa apele. Odniósł się w nich szeroko do sprawy odsunięcia go od zajęć ze studentami. W czternastu punktach przedstawił też własną, niezwykle surową ocenę polskiej nauki prawa. Stwierdził, że „zawód prawnika jest kupowany", a sposób nauczania prawa sięgnął dna („egzamin ustny traktowany jest nagannie, a preferowane są niewolnicze testy przygotowywane i sprawdzane przez asystentów. Sami studenci stali się niewolnikami testów”). W ostatnim punkcie prof. Kidyba napisał, że „oburzające jest nowe zjawisko, gdy prawnicy, w tym kobiety wykorzystują swój zawód do prywatnych, często intymnych, kontaktów z klientami”.

Na zakończenie apelu profesor stwierdził, że „w związku z tym co się wydarzyło, co uczynili ludzie Uniwersytetu, po 45 latach rozważam zakończenie mojej pracy, bo wspaniale jest żyć nie bojąc się".