- Trudno opisać szok, jaki przeżyłem oraz znaleźć słowa dezaprobaty dla tego typu stwierdzenia dotyczącego kilkudziesięciu tysięcy kobiet. Tym bardziej, że od wielu lat w rzeczywistości akademickiej funkcjonuje „przyklejona” do mnie opinia i pseudonim „Czarna legenda”, z uwagi na zasady niedostępności do mnie, których przestrzegam niezmiennie od 45 lat – dodaje.



Prof. Kidyba ma zastrzeżenia do decyzji o odsunięciu go od prowadzenia zajęć, którą jak pisze, podjęto bez uprzedniego umożliwienia mu złożenia jakichkolwiek wyjaśnień. - Tym samym naruszono fundamentalną zasadę, obowiązującą w prawie, nakazującą wysłuchanie wszystkich stron przed wydaniem rozstrzygnięcia. Ponadto nikt nie wskazał mi żadnego środka odwoławczego. Decyzję o zawieszeniu mnie w czynnościach podjęła nieupoważniona struktura, ponieważ uprawnionym do wydania decyzji w przedmiocie zawieszenia nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków jest wyłącznie Rektor Uczelni. Powyższej decyzji Rektora nigdy mi nie doręczono, nie mam nawet wiedzy o tym, aby była wydana – pisze profesor.



„Reforma nauki, okazała się jakby wielką kpiną”

Dalej w swoim piśmie prof. Kidyba w czternastu punktach przedstawił własną, niezwykle surową ocenę polskiej nauki prawa. W pierwszym punkcie skrytykował „Konstytucję Nauki”. Jego zdaniem "cała reforma nauki, okazała się jakby wielką kpiną". - Ewaluacje, listy, punkty. Myślimy, że szkoda na to czasu, bo jest to tak powszechnie wiadomo, że ilość punktów z Pcimia Górnego przebije te z najlepszych polskich Uniwersytetów - wskazuje.

W jednym z kolejnych punktów profesor stwierdza, że „zawód prawnika jest kupowany". - Powstały mechanizmy takiego zestawiania ocenianych przedmiotów z matur, że efekty osiąga się bez problemu. Nastąpił więc brak elitarności, upadek. Ma miejsce fikcyjne studiowanie za łapówki. To samo powtarzane jest w stosunku do studentów. Nie tylko nastąpiła degradacja osiągnięcia statusu studenta. Dotyczy to też sposobu zdobycia dyplomu. Nie chodzi tu już tylko o sposób przeprowadzenia egzaminu, ale również o wykorzystanie metod na rozwiązywanie testów spoza sali egzaminacyjnej. To znowu w Lublinie, za akceptacją obecnego Rektora ukradziono 200 indeksów. To znaczy uznano za dopuszczalną kradzież egzaminu i nie pociągnięto do odpowiedzialności. Uważajcie Państwo na studentów którzy „ukończyli” studia w Lublinie w 2020 roku. To są złodzieje, którzy stali się „prawnikami”. Takimi złodziejami będą absolwenci z roku 2025. Pozbywając się egzaminatora, zdobywają dyplom. Kradnąc je z udziałem nieuprawnionych – pisze prof. Kidyba.



„Sposób nauczania prawa sięgnął dna"

Jego zdaniem dobra pracowników uczelni nie są szanowane („Tworzony wewnętrzny system neutralizuje a wręcz niweczy roszczenia, których cywilistyczne korzenie sięgają historii prawa greckiego i rzymskiego”), a sposób nauczania prawa sięgnął dna („egzamin ustny traktowany jest nagannie, a preferowane są niewolnicze testy przygotowywane i sprawdzane przez asystentów. Sami studenci stali się niewolnikami testów”).