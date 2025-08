Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Od 1 sierpnia rusza trzecia edycja programu „Laptop dla nauczyciela”. To szansa dla tych pedagogów, którzy byli uprawnieni do otrzymania wsparcia w poprzednich naborach, ale z różnych powodów dotąd z niego nie skorzystali. Wnioski można składać do końca miesiąca.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że program realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego celem jest unowocześnienie pracy dydaktycznej i lepsze przygotowanie szkół do wyzwań cyfrowej edukacji.

Laptop dla nauczyciela. Kto może się ubiegać?

Bon na zakup laptopa przysługuje wszystkim wychowawcom, nauczycielom oraz innym pracownikom pedagogicznym, którzy 30 września 2023 r. pozostawali w stosunku pracy i w poprzednich edycjach programu mieli prawo do świadczenia, lecz go nie otrzymali.