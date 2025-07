Nauczyciele będą mogli starać się o 2,5 tys. zł wsparcia. Podano szczegóły

Przypomnijmy, iż w ramach programu nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Mają też możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejsza cenę zakupu.

Reklama Reklama

Poprzedni nabór w programie zakończono w marcu 2025 r. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o nowym naborze wniosków. Będzie można je składać od 1 do 31 sierpnia 2025 roku za pośrednictwem dyrektora szkoły. Dotyczy to nauczycieli, którzy mieli prawo do bonu na laptopa, ale jeszcze go nie otrzymali.

Jak wyjaśnia resort cyfryzacji, wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły.

Dodatkowo zgodnie z ustawą nauczyciel składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Bon będzie można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r.