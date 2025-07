W tym roku akademickim stypendia otrzymało 367 studentów I roku, dodatkowo 123 z II roku w ramach konkursu PRYMUS oraz 54 łącznie z III i IV roku studiów. Dodatkowo zostało przyznanych 29 stypendiów językowych. Dzięki temu wsparciu studenci mogą skupić się na nauce bez konieczności podejmowania dodatkowej pracy oraz rozwijać swoje pasje. W roku akademickim 2025/26 podobna liczba studentów może otrzymać stypendia pomostowe na I rok studiów.

Kto może się starać o stypendia pomostowe?

O stypendia pomostowe mogą ubiegać się absolwenci liceów, techników i szkół branżowych, którzy w tym roku zdali maturę po raz pierwszy i zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzący ze wsi lub małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) z niezamożnych rodzin (dochód na osobę wyliczony z 2024 r. nie może przekroczyć 3 010 zł brutto) i mający dobre wyniki w nauce.

Oprócz tego muszą spełniać jeden z warunków: być finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole średniej; pochodzić z rodziny wielodzietnej lub być wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka (dotyczy to także osób usamodzielnionych); mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej, która bierze udział w 24. edycji programu.

Wnioski są przyjmowane do 18 sierpnia 2025 r. do godz. 16. Można je złożyć poprzez stronę internetową stypendiapomostowe.pl. 28 sierpnia 2025 r. trzeba przesłać wydrukowany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami na adres wskazany we wniosku. Ogłoszenie listy stypendystów pomostowych nastąpi do 14 października 2025 r.