W przedszkolach i szkołach dla dzieci i młodzieży uczniowie–cudzoziemcy stanowią 4,8 proc. ogółu. Przeważają obywatele Ukrainy – aż 84 proc. tej grupy. Wśród pozostałych najliczniej reprezentowane są osoby z Wietnamu i Indii.

Co istotne, dywersyfikacja nie ogranicza się do wielkich miast – 67 proc. szkół w Polsce ma w swoich oddziałach co najmniej jednego ucznia–cudzoziemca, a w technikach odsetek ten sięga już 89 proc. Z kolei w co trzeciej klasie znajduje się co najmniej jeden młody człowiek z Ukrainy – edukacja międzykulturowa staje się codziennością.

Co więcej, relatywnie więcej ukraińskich uczniów niż Polaków trafia do szkół technicznych (51 proc. vs 41 proc.) i branżowych (19 proc. vs 13 proc.).

Głęboki problem: „znikanie” uczniów w kluczowych momentach

Pomimo wzrostu liczby uczniów–uchodźców uczących się w szkołach ponadpodstawowych, występuje zjawisko dramatycznego odpływu młodzieży w kluczowych momentach edukacyjnych. Między III i IV klasą liceum oraz po I klasie technikum lub szkoły branżowej z systemu edukacji znika od 30 do 35 proc. rocznika. Niestety, nie wiadomo, co dzieje się z tymi młodymi ludźmi – autorzy raportu podkreślają pilną potrzebę pogłębienia diagnozy.

Portal Samorządowy zwraca uwagę na skalę tego zjawiska – określając je jako „tajemnicze zniknięcia”, które wymagają wyjaśnienia i interwencji.