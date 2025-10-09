To Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytet Jagielloński. Obie uczelnie zajęły ex aequo miejsca w przedziale 501-600, ale tylko dla UM jest to potwierdzeniem pozycji sprzed roku. UJ awansował z ubiegłorocznej pozycji 601-800.

Liderem rankingu jest Oxford University z Wielkiej Brytanii. Dwa pozostałe miejsca na podium przypadły uczelniom amerykańskim i brytyjskim: na pozycji 2. Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz na pozycji 3. ex aequo Princeton University i University of Cambridge.

Co oceniano w rankingu najlepszych uczelni? Siła badań i wpływ cytowań

W tym roku do rankingu zostało zakwalifikowanych 2191 uczelni z całego świata – o 99 więcej niż rok wcześniej, w tym 42 z Polski. Oceniano je w pięciu głównych obszarach: Teaching (Nauczanie), Research Environment (Środowisko Badań), Research Quality (Jakość Badań), International Outlook (Umiędzynarodowienie) oraz Industry (Przemysł).

Jak czytamy na stronie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, atutem uczelni okazał się obszar Research Quality, w którym uczelnia uplasowała się w pierwszej pięćsetce uczelni na świecie. Wskaźnik ten obejmuje m.in. wpływ cytowań, siłę i doskonałość badań oraz ich znaczenie dla międzynarodowego środowiska naukowego.