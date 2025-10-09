Rzeczpospolita
Prawo
Polskie uczelnie w prestiżowym rankingu najlepszych. Dwie stosunkowo wysoko

42 szkoły wyższe z Polski sklasyfikowano wśród 2191 uczelni z ponad 100 krajów świata w Times Higher Education World University Rankings 2026. Dwie nasze uczelnie zajęły ex aequo stosunkowo wysoką pozycję.

Publikacja: 09.10.2025 16:09

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

To Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytet Jagielloński. Obie uczelnie zajęły ex aequo miejsca w przedziale 501-600, ale tylko dla UM jest to potwierdzeniem pozycji sprzed roku. UJ awansował z ubiegłorocznej pozycji 601-800. 

Liderem rankingu jest Oxford University z Wielkiej Brytanii. Dwa pozostałe miejsca na podium przypadły uczelniom amerykańskim i brytyjskim: na pozycji 2. Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz na pozycji 3.  ex aequo  Princeton University i University of Cambridge. 

Co oceniano w rankingu najlepszych uczelni? Siła badań i wpływ cytowań

W tym roku do rankingu zostało zakwalifikowanych 2191 uczelni z całego świata – o 99 więcej niż rok wcześniej, w tym 42 z Polski. Oceniano je w pięciu głównych obszarach: Teaching (Nauczanie), Research Environment (Środowisko Badań), Research Quality (Jakość Badań), International Outlook (Umiędzynarodowienie) oraz Industry (Przemysł).

Jak czytamy na stronie  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, atutem uczelni okazał się obszar Research Quality, w którym uczelnia uplasowała się w pierwszej pięćsetce uczelni na świecie. Wskaźnik ten obejmuje m.in. wpływ cytowań, siłę i doskonałość badań oraz ich znaczenie dla międzynarodowego środowiska naukowego. 

– To obiektywne potwierdzenie, że konsekwentne budowanie jakości w nauce przynosi wymierne rezultaty – podkreślił prof. Piotr Ponikowski, rektor UMW. – Nie liczba publikacji, ale ich jakość ma kluczowe znaczenie. Od kilku lat systematycznie budujemy system, który premiuje dobre badania, dzięki temu rośnie nasza widoczność oraz wzmacnia się pozycja w światowej nauce. 

Najważniejsze szkoły wyższe w Polsce na dalszych miejscach światowego rankingu

Poza Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu wśród tysiąca najlepszych uczelni świata uplasował się Uniwersytet Warszawski (601-800) oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi (801-1000). W przedziale 1001-1200 sklasyfikowano 6 kolejnych uczelni z Polski: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Śląską.

 

Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Wyższe

