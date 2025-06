Jakie są najlepsze uczelnie w Polsce? Opublikowano ranking Perspektywy 2025

Ranking Uczelni Akademickich 2025

Jeśli chodzi o Ranking Uczelni Akademickich, to obejmuje on wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju, posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, które posiadają minimum 300 studentów studiów stacjonarnych. W rankingu uwzględnione zostały uczelnie, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów. Konstruując ranking uwzględniono takie kryteria, jak m.in. prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy czy efektywność naukowa.

Pierwsza dziesiątka uczelni prezentuje się następująco:

1. Uniwersytet Warszawski

2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3. Politechnika Warszawska