Aktualizacja: 07.08.2025 12:43 Publikacja: 07.08.2025 11:14
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i sędzia Krystyna Pawłowicz
Foto: Trybunał Konstytucyjny
W komunikacie poinformowano, że sędziowie podjęli decyzję o złożeniu zażalenia na postanowienie prokuratury oraz skierowaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jak dodano, o bezprawnej inwigilacji sędziowie zamierzają powiadomić też Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego oraz organy międzynarodowe.
„Postępowanie przygotowawcze Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. 3041-1.Ds.310.2024 wymierzone w sędziów Trybunału Konstytucyjnego było związane z wydaniem jednego z ostatecznych orzeczeń i polegało na dokonaniu kontroli bilingów sędziów oraz zobowiązaniu operatorów sieci do przekazania danych teleadresowych ich rozmówców” – podano na stronie TK.
Artykuł jest aktualizowany.
Czytaj więcej
Wakaty sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym należy niezwłocznie obsadzić – radzą konstytucjonal...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W komunikacie poinformowano, że sędziowie podjęli decyzję o złożeniu zażalenia na postanowienie prokuratury oraz skierowaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jak dodano, o bezprawnej inwigilacji sędziowie zamierzają powiadomić też Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego oraz organy międzynarodowe.
„Postępowanie przygotowawcze Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. 3041-1.Ds.310.2024 wymierzone w sędziów Trybunału Konstytucyjnego było związane z wydaniem jednego z ostatecznych orzeczeń i polegało na dokonaniu kontroli bilingów sędziów oraz zobowiązaniu operatorów sieci do przekazania danych teleadresowych ich rozmówców” – podano na stronie TK.
W dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta poinformowano o rozwiązaniu umowy między Andrzejem Dudą a...
Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku negatywnie zaopiniowało pomysł odwołania dwóch tamtejszych sędziów funkcyjny...
Chociaż do kolejnej waloryzacji rent i emerytur zostało jeszcze sporo czasu, rząd zdecydował już, o ile mogą wzr...
W sierpniu, w przypadku aż czterech tur wypłat 800 plus, środki trafią na konta beneficjentów wcześniej. Ponadto...
Zaprzysiężony w środę na prezydenta Karol Nawrocki w swoim orędziu odniósł się do kwestii praworządności w Polsc...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas