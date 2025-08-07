W komunikacie poinformowano, że sędziowie podjęli decyzję o złożeniu zażalenia na postanowienie prokuratury oraz skierowaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jak dodano, o bezprawnej inwigilacji sędziowie zamierzają powiadomić też Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego oraz organy międzynarodowe.

„Postępowanie przygotowawcze Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. 3041-1.Ds.310.2024 wymierzone w sędziów Trybunału Konstytucyjnego było związane z wydaniem jednego z ostatecznych orzeczeń i polegało na dokonaniu kontroli bilingów sędziów oraz zobowiązaniu operatorów sieci do przekazania danych teleadresowych ich rozmówców” – podano na stronie TK.

Artykuł jest aktualizowany.