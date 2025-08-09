Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Order Lenina dla dyrektorki CIA, której syn zginął w wojnie z Ukrainą

Władimir Putin przekazał specjalnemu wysłannikowi prezydenta Donalda Trumpa, Steve'owi Witkoffowi, Order Lenina przeznaczony dla matki ochotnika, który walczył z Ukrainą. Michael Gloss zginął w ubiegłym roku.

Publikacja: 09.08.2025 19:01

Ordery Lenina

Ordery Lenina

Foto: Adobe Stock

Agnieszka Kazimierczuk

Michael Gloss był synem Julianne Galliny Gloss, wicdyrektorki ds. innowacji cyfrowych w CIA.

Młody mężczyzna opuścił USA w 2023 roku, w tym samym roku podpisał kontrakt i zaciągnął się do rosyjskiej armii. W 2024 trafił na front. Wcześniej w mediach społecznościowych Gloss wyrażał poparcie dla działań Rosji na Ukrainie, krytykując jednocześnie zachodni przekaz o przebiegu konfliktu jako propagandę. 

Oświadczenie CIA. „Brak zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA”

Michael zginął 4 kwietnia 2024 roku.  Jego ojciec, Larry Gloss, weteran wojny w Iraku, powiedział w wywiadzie dla „Washington Post”, że on i Julianne nie wiedzieli, że ich syn przebywa na Ukrainie ani że zaciągnął się do armii rosyjskiej. Mówił także, że czekając na repatriację ciała syna obawiali się, że Rosja dowie się, kim jest Julianne Gallina Gloss i wykorzysta ten fakt w grze politycznej. 

Według oświadczenia CIA, wydanego także w kwietniu, Michael zmagał się z problemami zdrowia psychicznego, a jego śmierć nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA. Rodzina doświadczyła ogromnej tragedii, a sam Gloss nigdy nie był pracownikiem CIA. Okoliczności śmierci Michaela na froncie w Donbasie pozostają niejasne. Jego pogrzeb odbył się w USA pod koniec 2024 roku, osiem miesięcy po jego śmierci.

Reklama
Reklama

Symboliczny gest Putina przed rozmowami na Alasce

Podczas ostatniej wizyty w Moskwie wysłannika USA Steve'a Witkoffa, Putin przekazał mu Order Lenina, który miał trafić w ręce matki poległego Michaela Glossa. Analitycy oceniają, że gest ten, który miał miejsce w strategicznym momencie, przed rozmowami na Alasce na temat zawieszenia broni na Ukrainie, miał na celu podkreślenie, że syn wysokiej urzędniczki CIA walczył z Kijowem po stronie Rosji. 

Co to jest Order Lenina

Order Lenina jest najwyższym odznaczeniem państwowym ZSRR, ustanowionym dekretem Prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR z dnia 6 kwietnia 1930 roku. Był przyznawany za szczególnie wybitne zasługi w obronie socjalistycznej ojczyzny, wzmacnianie obronności ZSRR, rozwijanie przyjaźni i współpracy między narodami, wzmacnianie pokoju, ofiarną pracę i inne szczególne zasługi dla państwa.

Ostatnią osobą w historii ZSRR, która otrzymała Order Lenina, był nurek, kapitan III stopnia Leonid Michajłowicz Sołodkow, nagrodzony w 1991 za wykonanie specjalnego zadania i wykazanie się przy tym bohaterstwem. 

Od upadku Związku Radzieckiego nie zgłoszono żadnych nowych nominacji do Orderu Lenina. Jednakże w latach 1994 i 1996 zdarzyły się dwa przypadki wręczenia orderów przyznanych przed 1991 r., ale niewręczonych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą

Michael Gloss był synem Julianne Galliny Gloss, wicdyrektorki ds. innowacji cyfrowych w CIA.

Młody mężczyzna opuścił USA w 2023 roku, w tym samym roku podpisał kontrakt i zaciągnął się do rosyjskiej armii. W 2024 trafił na front. Wcześniej w mediach społecznościowych Gloss wyrażał poparcie dla działań Rosji na Ukrainie, krytykując jednocześnie zachodni przekaz o przebiegu konfliktu jako propagandę. 

Pozostało jeszcze 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Zełenski, Starmer i Macron przed murem pamiięci poległych ukraińskich żołnierzy w Kijowie, maj 2025
Konflikty zbrojne
Ukraina i Europa sprzeciwiają się propozycji Putina dotyczącej zawieszenia broni. Mają własną
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Jest reakcja Zełenskiego na spotkanie Trump-Putin. „Ukraińcy nie oddadzą ziemi”
Gaza
Konflikty zbrojne
Niemiecka broń nie trafi do Izraela. Berlin reaguje na działania w Gazie
Ukraina straci Donbas i Krym? Nowe doniesienia ws. porozumienia z Putinem
Konflikty zbrojne
Ukraina straci Donbas i Krym? Nowe doniesienia ws. porozumienia z Putinem
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Chiński okręt wojenny w pobliżu amerykańskiego niszczyciela w Cieśninie Tajwańskiej
Konflikty zbrojne
Jak może wyglądać blokada Tajwanu? Gra wojenna wskazuje na kluczowy jeden kraj
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie