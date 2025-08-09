Aktualizacja: 09.08.2025 22:20 Publikacja: 09.08.2025 19:01
Michael Gloss był synem Julianne Galliny Gloss, wicdyrektorki ds. innowacji cyfrowych w CIA.
Młody mężczyzna opuścił USA w 2023 roku, w tym samym roku podpisał kontrakt i zaciągnął się do rosyjskiej armii. W 2024 trafił na front. Wcześniej w mediach społecznościowych Gloss wyrażał poparcie dla działań Rosji na Ukrainie, krytykując jednocześnie zachodni przekaz o przebiegu konfliktu jako propagandę.
Michael zginął 4 kwietnia 2024 roku. Jego ojciec, Larry Gloss, weteran wojny w Iraku, powiedział w wywiadzie dla „Washington Post”, że on i Julianne nie wiedzieli, że ich syn przebywa na Ukrainie ani że zaciągnął się do armii rosyjskiej. Mówił także, że czekając na repatriację ciała syna obawiali się, że Rosja dowie się, kim jest Julianne Gallina Gloss i wykorzysta ten fakt w grze politycznej.
Według oświadczenia CIA, wydanego także w kwietniu, Michael zmagał się z problemami zdrowia psychicznego, a jego śmierć nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA. Rodzina doświadczyła ogromnej tragedii, a sam Gloss nigdy nie był pracownikiem CIA. Okoliczności śmierci Michaela na froncie w Donbasie pozostają niejasne. Jego pogrzeb odbył się w USA pod koniec 2024 roku, osiem miesięcy po jego śmierci.
Podczas ostatniej wizyty w Moskwie wysłannika USA Steve'a Witkoffa, Putin przekazał mu Order Lenina, który miał trafić w ręce matki poległego Michaela Glossa. Analitycy oceniają, że gest ten, który miał miejsce w strategicznym momencie, przed rozmowami na Alasce na temat zawieszenia broni na Ukrainie, miał na celu podkreślenie, że syn wysokiej urzędniczki CIA walczył z Kijowem po stronie Rosji.
Order Lenina jest najwyższym odznaczeniem państwowym ZSRR, ustanowionym dekretem Prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR z dnia 6 kwietnia 1930 roku. Był przyznawany za szczególnie wybitne zasługi w obronie socjalistycznej ojczyzny, wzmacnianie obronności ZSRR, rozwijanie przyjaźni i współpracy między narodami, wzmacnianie pokoju, ofiarną pracę i inne szczególne zasługi dla państwa.
Ostatnią osobą w historii ZSRR, która otrzymała Order Lenina, był nurek, kapitan III stopnia Leonid Michajłowicz Sołodkow, nagrodzony w 1991 za wykonanie specjalnego zadania i wykazanie się przy tym bohaterstwem.
Od upadku Związku Radzieckiego nie zgłoszono żadnych nowych nominacji do Orderu Lenina. Jednakże w latach 1994 i 1996 zdarzyły się dwa przypadki wręczenia orderów przyznanych przed 1991 r., ale niewręczonych.
