Rano w wyniku rakietowego ataku na miasto Dniepr trzy osoby zostały ranne — 41-letnia kobieta oraz mężczyźni w wieku 21 i 29 lat. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala w stanie średnio ciężkim – przekazał szef Dniepropetrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Sierhiej Łysak.
Dziennikarze ustalili nazwiska 122 883 rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas pełnej inwazji Rosji na Ukrainę – to o ponad 2,5 tys. więcej niż dwa tygodnie temu. Informacja ta znajduje się we wspólnym raporcie rosyjskiego BBC i Mediazony, przygotowanym na podstawie danych publicznych.
53 proc. wszystkich to ochotnicy, zmobilizowani i skazani, którzy wyruszyli na wojnę z kolonii karnych, czyli ludzie, którzy w momencie wybuchu wojny nie mieli żadnego związku z armią. 27 proc. zidentyfikowanych to ochotnicy, którzy podpisali kontrakt po rozpoczęciu pełnej inwazji. W 2023 r. stanowili oni jedynie 14 proc. całkowitych strat Rosji.
Prezydent USA Donald Trump spotka się 15 sierpnia na Alasce z Władimirem Putinem, aby negocjować zakończenie wojny na Ukrainie – poinformował Trump.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 7 na 8 sierpnia...
