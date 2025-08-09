07:04 Trzy osoby zostały ranne w wyniku ataku rakietowego na Dniepr

Rano w wyniku rakietowego ataku na miasto Dniepr trzy osoby zostały ranne — 41-letnia kobieta oraz mężczyźni w wieku 21 i 29 lat. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala w stanie średnio ciężkim – przekazał szef Dniepropetrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Sierhiej Łysak.

06:45 Dziennikarze ustalili nazwiska prawie 123 tys. rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli na Ukrainie

Dziennikarze ustalili nazwiska 122 883 rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas pełnej inwazji Rosji na Ukrainę – to o ponad 2,5 tys. więcej niż dwa tygodnie temu. Informacja ta znajduje się we wspólnym raporcie rosyjskiego BBC i Mediazony, przygotowanym na podstawie danych publicznych.

53 proc. wszystkich to ochotnicy, zmobilizowani i skazani, którzy wyruszyli na wojnę z kolonii karnych, czyli ludzie, którzy w momencie wybuchu wojny nie mieli żadnego związku z armią. 27 proc. zidentyfikowanych to ochotnicy, którzy podpisali kontrakt po rozpoczęciu pełnej inwazji. W 2023 r. stanowili oni jedynie 14 proc. całkowitych strat Rosji.

06:39 Ustalono datę i miejsce spotkania Trump - Putin

Prezydent USA Donald Trump spotka się 15 sierpnia na Alasce z Władimirem Putinem, aby negocjować zakończenie wojny na Ukrainie – poinformował Trump.

06:30 Podsumowanie piątkowych wydarzeń