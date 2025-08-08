06:19 Rosyjskie drony atakowały w nocy obwód sumski

W ataku ranny został 54-letni mężczyzna. W hromadzie sumskiej uszkodzone zostały budynki niemieszkalne, budynek sklepu i samochód. Z kolei w hromadzie szostkowskiej ucierpiały m.in. bloki mieszkalne.

05:29 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie z ataku dronów na zgrupowanie nacierających Rosjan

Do ataku doszło na kierunku północno słoboziańskim.

04:49 W nocy rosyjskie drony atakowały obwód kijowski

W wyniku ataku na rejon buczański doszło do pożarów. Ranne zostały trzy kobiety – w wieku 16, 56 i 80 lat.

04:46 W obwodzie donieckim, w rejonie prowadzenia działań wojennych, nadal przebywa 21,7 tys. cywilów

Jak informują władze obwodu donieckiego w strefie działań wojennych przebywa 115 dzieci. Za strefę działań wojennych uważa się obecnie 18 gmin (hromad) na terenie obwodu. Od początku wojny ponad 1,253 mln cywilów zostało ewakuowanych z obwodu donieckiego. Wśród ewakuowanych było ok. 194 tys. dzieci. W ciągu tygodnia z obwodu donieckiego ewakuowano ponad 7,8 tys. osób.

04:43 Od początku roku w atakach dronów na obwód chersoński zginęło 90 osób

Chersońska administracja obwodowa informuje, że w atakach zginęło 89 dorosłych i jedno dziecko – roczny chłopiec. Ponadto 893 osoby, w tym 14 dzieci, zostało rannych w wyniku takich ataków.

04:41 Personel szpitala w Równem zakupił 22 drony szturmowe dla jednostki ukraińskiej armii

Drony trafią do 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej. Personel szpitala w Równem zebrał środki na ich zakup zrzekając się wynagrodzenia za jeden dzień pracy. W ten sposób udało się uzyskać 702 200 hrywien (ok. 62,7 tys. złotych).

04:35 Władze obwodu donieckiego przekażą 53 mln hrywien (4,6 mln zł) na potrzeby ukraińskiej armii

Środki przekazane armii będą pochodzić z budżetu obwodu donieckiego. Wadym Fiłaszkin, gubernator obwodu podał, że za pieniądze te zakupione zostaną drony, sprzęt do walki radioelektronicznej oraz „inny sprzęt, który zwiększy skuteczność jednostek na froncie”.

04:32 Rosja deklaruje gotowość do rozwijania „pragmatycznej współpracy” z Gruzją

- Strona gruzińska sformułowała całą serię oświadczeń, z tego co pamiętam, o tym jak postrzega przyszłe relacje z Rosją. My pozostajemy na stanowisku, że jesteśmy gotowi rozwijać zdrową, pragmatyczną współpracę z Gruzją, która byłaby korzystna dla obu stron i jesteśmy gotowi podążać ścieżką dwustronnej normalizacji stosunków z Tbilisi – oświadczył wiceszef MSZ Rosji Michaił Gałuzin w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”. Gałuzin dodał, że kolejny krok należy do Tbilisi. Od wojny rosyjsko-gruzińskiej z 2008 roku Rosja i Gruzja nie utrzymują relacji dyplomatycznych.

04:31 Lotnisko w Saratowie tymczasowo zawiesiło działanie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że ze względów bezpieczeństwa lotnisko w Saratowie wstrzymało przyjmowanie i odprawianie samolotów.

04:28 Gdzie na Ukrainie dochodzi do najintensywniejszych walk? (MAPA)

Walki na Ukrainie (stan na 1 sierpnia) Foto: PAP

04:27 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1261 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1261 dniu wojny Foto: PAP

