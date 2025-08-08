Aleksandr Łukaszenko odejdzie? Mówi, że na razie nie planuje startu w kolejnych wyborach

Aktualizacja: 08.08.2025 15:10 Publikacja: 08.08.2025 15:08
Aleksandr Łukaszenko i Władimir Putin
W styczniu 2025 roku Łukaszenko został po raz siódmy wybrany na głowę państwa na Białorusi. Według oficjalnych wyników otrzymał 86,82 proc. głosów. Wybory przeprowadzono jednak bez udziału kandydatów realnej opozycji, w warunkach, w których demokratyczny wybór był niemożliwy. Obecna kadencja Łukaszenki upływa w 2030 roku. Przywódca Białorusi będzie miał wówczas 75 lat.
W rozmowie z magazynem „Time” Łukaszenko mówi, że nie planuje startu w kolejnych wyborach prezydenckich. - Nie, nie robię teraz żadnych planów. Niczego nie planuję - mówi. Rosyjski Interfax cytując tę wypowiedź sugeruje, że Łukaszenko nie zamierza już startować w wyborach.
Jednak w wersji podanej przez agencję BiełTA czytamy, że w rzeczywistości Łukaszenko stwierdził jedynie, iż obecnie nie planuje startu. Dodał też, że „jedna rzecz, o której pomyślał, choć nigdy tego nie wyraził to fakt, że Trump ma blisko 80 lat i nadal dobrze się prezentuje”. Te słowa mogą być sugestią, że 75-letni Łukaszenko nadal będzie chciał pozostać przy władzy.
Przywódca Białorusi mówi też, że ma nadzieję, iż jego następca będzie kontynuował „spokojną ewolucję kraju”.
Łukaszenko zaprzeczył też, jakoby jego najmłodszy syn, Mikołaj, był przygotowywany do roli jego następcy. - Nie, on nie jest następcą. Wiedziałem, że o to zapytasz. Nie, nie, nie. Mógłbyś go naprawdę obrazić takimi sugestiami – powiedział białoruski przywódca.
W kontekście swojego następcy Łukaszenko mówił też, że może on realizować nieco inną politykę. - Jedyne, czego bym chciał, to żeby wszystkiego nie zburzył, ale postępował jak ja – opierał się na ramieniu silnych, budował na tym, co już istnieje, spokojnie zmieniał kraj bez destrukcyjnych rewolucyjnych zrywów. Tego chcę. Jeśli przekona społeczeństwo, że potrzebujemy innego kierunku, w porządku, niech tak będzie – stwierdził.
W wywiadzie pojawia się też polski wątek. Łukaszenko zaprzecza oskarżeniom, że Białoruś wykorzystuje nielegalną imigrację do wywierania presji na Zachód. Łukaszenko zarzucił następnie Polsce, że to ona stoi za nielegalną migracją. - W innym przypadku, jak imigranci kończyliby w Niemczech. Przecież to niemożliwe, by przejść przez cały kraj niezauważonym. To niemożliwe. Zwłaszcza w obecnej sytuacji – mówi.
- Widzimy ten ruch. Ale nie zatrzymujemy tych imigrantów i ostrzegłem Polaków, Litwinów i Łotyszy przed tym. Dlaczego? Ponieważ nie chcecie współpracować z nami w sprawie polityki migracyjnej. To są fakty. Odmawiacie i nakładacie na nas sankcje – dodaje. Łukaszenko podkreśla, że w takiej sytuacji „nie będzie chronił interesów Polski i krajów bałtyckich zaciskając sobie pętle na szyi”.
