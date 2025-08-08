Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Tajlandia odwraca się od Kremla. Konta bankowe niedostępne dla Rosjan

Kolejny, mocno dotąd wspierający Putina, kraj zaczyna odwracać się od Rosji. Banki Tajlandii przestały masowo otwierać rachunki Rosjanom. Wiele kont zostało zablokowanych. Dostęp do kart płatniczych i transakcji będą teraz mieli tylko posiadacze specjalnych wiz.

Publikacja: 08.08.2025 16:13

Tajlandia odwraca się od Kremla. Konta bankowe niedostępne dla Rosjan

Foto: Ploy Phutpheng / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Iwona Trusewicz

Większość banków w Tajlandii zaprzestała zakładania kont dla obywateli Rosji. Do tej pory mogli oni bez żadnych ograniczeń, wręcz masowo otwierać rachunki, otrzymywać karty debetowe i kredytowe, realizować zagraniczne transakcje. To już przeszłość. Rosjanie, którzy w Tajlandii często wykorzystywali konta do nielegalnej działalności i korupcji, sami spowodowali zmianę ich traktowania.

Czytaj więcej

Plaża Cala Paura w Polignano a Mare, we Włoszech, w regionie Apulia, w prowincji Bari
Biznes
Gdzie na wakacjach najczęściej spotkamy Rosjan? Wcale nie w Egipcie i Turcji

Rosjanie chodzą od banku do banku w Tajlandii

Teraz konto można otworzyć w Tajlandii tylko posiadając określone kategorie wiz: B (wiza pracownicza, zezwolenie na pracę), ED long (studia uniwersyteckie, 4 lata) i ED short (studia w szkole językowej, 1 rok). Bez takich wiz otwarcie konta jest dla Rosjan niemożliwe.

Potwierdzili to Rosjanie mieszkający w Tajlandii, pracujący w sektorze nieruchomości i wsparcia wizowego, w rozmowie z „The Moscow Times”. Piszą o tym też członkowie największych rosyjskojęzycznych społeczności komunikatora Telegram w Tajlandii, a rosyjski konsultant zauważa, że konta nie są już otwierane nawet dla właścicieli nieruchomości.

Czytaj więcej

Turyści w wietnamskim mieście Hoi An
Biznes
Kolejny kraj opanowany przez turystów z Rosji. Taniej niż w Turcji i Tajlandii
Reklama
Reklama

„Od dawna nikomu nie udało się otworzyć konta w żadnym banku” – odpowiada Denis, członek forum z Phuket, na pytanie o możliwość założenia konta. Rosjanin o imieniu Paweł, który odwiedził prawie tuzin banków (Krungsri, Krungthai, UOB, Kasikorn, SCB, TTB i inne), ma takie same doświadczenia. „Odwiedziłem różne banki w Bangkoku, ale doznałem jedynie szoku psychicznego” – żali się. Wszędzie wymagano od niego posiadania wizy długoterminowej.

Bangkok Bank nie chce Rosjan

Tajlandia od rosyjskiej agresji Putina na Ukrainę stała się dla Rosjan z klasy średniej bezpiecznym portem, gdzie mogli mieszkać, kupować stosunkowo tanio nieruchomości i korzystać z dającej wyjście na świat obsługi bankowej. Skorzystały z tego dziesiątki tysięcy Rosjan. Teraz jednak otwieranie kont dla takich klientów całkowicie ustało. Najpierw największy bank w kraju, Bangkok Bank, pokazał Rosjanom drzwi. Następnie jego polityka rozprzestrzeniła się na cały krajowy system bankowy. Teraz Rosjanie bez wiz długoterminowych muszą korzystać z portfeli kryptowalutowych lub mało znanych, a więc mało bezpiecznych, systemów płatności.

Banki Tajlandii blokują Rosjanom konta

Impulsem do takich działań banków stali się sami Rosjanie, którzy często wykorzystywali konta do działań w szarej strefie, wymiany kryptowalut. Także aktywne zaangażowanie kont w tajlandzkich bankach w działalność chińskich grup przestępczych spowodowało zmianę stosunku do Rosjan. Przyzwyczajeni w Rosji do łapownictwa, także w Tajlandii załatwiali swoje sprawy w podobny sposób. W maju tamtejsze władze aresztowały 11 osób oskarżonych o pomoc chińskim grupom przestępczym w fałszowaniu dokumentów wymaganych do otwierania kont. Czterej aresztowani to pracownicy Bangkok Bank w Pattayi.

Oprócz trudności z otwieraniem kont, coraz częściej pojawiają się również zgłoszenia o blokowanych kontach, kartach bankowych i czekach. Rosjanie często muszą stawić się osobiście w oddziale banku, by tłumaczyć się z pochodzenia lokowanych na kontach pieniędzy. Tajlandzkie banki w końcu zaczęły się interesować ich pochodzeniem. „W niektórych przypadkach przeprowadzana jest identyfikacja biometryczna – na przykład skanowanie twarzy z danymi przesłanymi do systemu” – poinformował przedstawiciel Bangkok Bank.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Tajlandia Bankowość Banki konto bankowe Rosjanie

Większość banków w Tajlandii zaprzestała zakładania kont dla obywateli Rosji. Do tej pory mogli oni bez żadnych ograniczeń, wręcz masowo otwierać rachunki, otrzymywać karty debetowe i kredytowe, realizować zagraniczne transakcje. To już przeszłość. Rosjanie, którzy w Tajlandii często wykorzystywali konta do nielegalnej działalności i korupcji, sami spowodowali zmianę ich traktowania.

Rosjanie chodzą od banku do banku w Tajlandii

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Bank Anglii obciął główną stopę do 4 procent
Banki
Bank Anglii obciął główną stopę do 4 procent
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Pekao liczy na ożywienie akcji kredytowej. W pożyczkach gotówkowych padł rekord
Banki
Pekao liczy na ożywienie akcji kredytowej. W pożyczkach gotówkowych padł rekord
Minister finansów liczy, że zwykli ciułacze zaczną lokować swoje oszczędności nie tylko w bankach
Banki
Czy ulga podatkowa i OKI zachęcą Polaków do inwestowania na giełdzie
Alior Bank
Banki
Alior pozytywnie zaskoczył rynek. Rośnie zysk i sprzedaż hipotek
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Po przejęciu Santander Bank Polska to Austriacy będą mieli największy udział w naszym sektorze banko
Banki
Ile zagranicy w polskich bankach. Będą duże zmiany?
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie