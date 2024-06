Rosyjski touroperator ITM zanotował w pierwszych pięciu miesiącach 2024 trzykrotny wzrost wyjazdów do Wietnamu w porównaniu z całym rokiem 2023. Jego konkurent Fun&Sun informuje o nawet siedmiokrotnym wzroście. Dzięki temu Wietnam wszedł już do 10. najbardziej popularnych krajów dla rosyjskich turystów. Wyprzedzają go jedynie Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Tajlandia. „A rezerwacje na chłodniejsze miesiące przechodzą wszelkie oczekiwania. To wspaniałe miejsce na wakacje na plaży” — czytamy w informacji Fun&Sun.

Wietnam tańszy niż Tajlandia

Oczekuje się, że w tym roku Wietnam odwiedzi przynajmniej 700 tysięcy Rosjan, którzy w przypadku, gdy ich pobyt ma cel czysto turystyczny, mogą tam przebywać bez wizy przez 45 dni. Dla nich są to wakacje znacznie tańsze, niż w pobliskiej Tajlandii, już praktycznie zadeptanej przez ich rodaków. Na bardzo popularnej kiedyś wśród zachodnich turystów wyspie Phuket otworzyły się już rosyjskie restauracje, są rosyjscy fryzjerzy i taksówkarze. Najprawdopodobniej podobny scenariusz powtórzy się w Wietnamie, ponieważ Rosjanie umocnili się w tym kraju po wyjściu Amerykanów.

Gdzie najczęściej będzie można spotkać w Wietnamie Rosja? Przede wszystkim w dwóch kurortach – Nha Trang i Da Nang, gdzie wakacje na plaży można połączyć ze zwiedzaniem. Ale także w mieście Ho Chi Minha i w Delcie Mekongu, np. w Can Tho. Ale i w górach, np. w Dalacie czy na północy, w Hajfongu. Do miasta Ho lata już Aerofłot, lądują tam także inni rosyjscy przewoźnicy.