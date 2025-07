Tomasz Konieczny jest autorem koncepcji inscenizacyjnej „Salome”, której premiera w Operze Leśnej odbędzie się 11 lipca. A spektakl ze scenografią Borisa Kudlićki reżyseruje Romuald Wicza-Pokojski.

– „Salome” jest też dramatem społeczno–politycznym – dodaje Tomasz Konieczny. – Warto więc postawić pytanie o miejsce, w którym akcja się rozgrywa i co zmieniło się w tym wycinku świata od czasów Jana Chrzciciela. Praktycznie nic, konflikty są te same. O tym będziemy też opowiadać: o wygnaniu, o samotnej wędrówce i o wykluczeniu dotykającym coraz większej liczby ludzi z różnych powodów – mentalnych, narodowościowych, seksualnych, ale też z powodu wojny czy braku dostępu do technologii. To jest motto tegorocznego festiwalu.

Tytułową bohaterkę zaśpiewa Amerykanka Jennifer Holloway, w roli Jochanaana wystąpi związany z Semperoper w Dreźnie ukraiński baryton Oleksandr Puszniak, Herodem będzie Niemiec Gerhard Siegel, a Narrabothem – młody bośniacki tenor Omer Kobiljak, który w tej partii wystąpił m.in. ostatnio w Operze w Zurychu. Kierownictwo muzyczne sprawuje amerykańsko–izraelski dyrygent Yoel Gamzou, który w kwietniu dyrygował „Salome” w Staatsoper w Wiedniu. Śpiewała wówczas Jennifer Holloway, Jochanaanem był Tomasz Konieczny.

Cztery chóry zaśpiewają w Operze Leśnej

12 lipca w Operze Leśnej odbędzie się inne niezwykłe widowisko – premiera „Pasji według św. Łukasza” Krzysztofa Pendereckiego w reżyserii Barbary Wiśniewskiej. – „Pasja” też jest przecież dziełem o samotności i odrzuceniu – uważa Tomasz Konieczny.

Trzynaście lat temu w studiu w podkrakowskiej Alwernii „Pasję” Krzysztofa Pendereckiego zainscenizował Grzegorz Jarzyna. Było to przedsięwzięcie zorganizowane przez Narodowy Instytut Audiowizualny w celu nagrania DVD. A Grzegorz Jarzyna w swojej reżyserskiej koncepcji starał się maksymalnie skameralizować utwór.