Dzisiejszy widz jest nastawiony na zmienność obrazu.

Ale może, ponieważ wszyscy dzisiaj nadążamy za tym tempem, za zmiennościami, czasami tęsknimy za ciszą i spokojem. Teatr jest formą otwartą i ponadczasową, uporczywa pogoń w nim za różnymi modami to pułapka. Oczywiście on zasysa rzeczywistość polityczną, społeczną, inaczej na przykład postrzega dziś postaci kobiece. Nie bardzo jednak lubię pojmowania teatru tylko jako lustra. Owszem odbijamy w nim nasze życie, ale też dzięki emocjom promieniującym ze sceny leczymy dusze, teatr działa na różnych poziomach. Widz powinien do teatru wejść, zatrzymać się i przestać myśleć o szumie, który otacza go na zewnątrz.

Dlatego jedną z najlepszych pańskich scenografii jest ta do „Umarłego miasta”. Stworzył pan dom, który jednocześnie jest miastem, jest realny i nierzeczywisty, bo znaczna część akcji to sen bohatera opery.

Moim zdaniem ta przestrzeń po prostu dobrze i nieoczywiście opowiada historię, która nie rozgrywa się w jednym miejscu, ale jest podróżą. Człowiek robi spektakle, w których pewne momenty klikną lepiej i takie, w których nie wszystko odpowiednio zagra. Czasami pomysł nie sprawdza się tak, jak wydawało się na początku, bo uginamy się pod ciężarem innych spraw.

Czasami reżyser wymusza zmiany, bo ma inną koncepcję.

Albo jego praca ewoluuje. Natomiast najgorsze jest odwzorowywanie rzeczywistości jeden do jednego. Wprowadzanie postaci z naszego życia może być ciekawe, jeśli jest mądrze wykorzystane i rodzi różne skojarzenia, ale nie można na tym opierać opowieści, powielać to, czym żyjemy na co dzień. Teatr powinien szukać ciekawszych przestrzeni, punktów, które mogą nas w sposób nieoczywisty łączyć, a o których nie wiedzieliśmy. To dzisiaj szalenie ważne na scenie i poza nią w budowaniu wspólnoty. Fundamentalną wartość ma tu komunikacja.

Jak i z kim chce pan budować teatr, którego został dyrektorem?

Opera Narodowa to ogromny organizm z wieloma zachodzącymi tu procesami. Jej widownia dzieli się na tych, którzy ściśle są związani z baletem lub z operą, albo też interesują ich obie dziedziny. Dlatego ważne jest, by w Operze Narodowej oba te wątki funkcjonowały równolegle i niezależnie. Musimy działać tak, aby oferta – dramaturgia muzyczna opery i baletu była skoordynowana ze sobą. Potrzebny jest więc dyrektor muzyczny z silną osobowością, zamieniam więc dyrektora artystycznego na muzycznego. Na czele Opery Narodowej jest zaś dyrektor naczelny odpowiedzialny też za sprawy artystyczne.

Czym zatem Opera Narodowa może być atrakcyjna dla świata? Przez lata byli to wspaniali fachowcy oraz warsztaty do przygotowywania dekoracji, których brakuje wielu teatrom. A co dzisiaj oferujemy?

Myślę, że dzisiaj jako społeczność i kraj mamy nową, ważną pozycję w świecie i czasami sami powinniśmy się redefiniować w postrzeganiu siebie. Za tym idzie bardziej ekspansywne nasze podejście, co my możemy dać światu. Mamy wspaniałych artystów, niesamowitą, wyjątkową wrażliwość terytorialną, którą chciałbym skupiać w naszym teatrze. To łączy twórców Europy Środkowej, Warlikowskiego, Mundruczo, Mondtaga, ich głos tworzy specyficzną wartość. Chciałbym również, aby Opera Narodowa stała się centrum dla nowych talentów, które będziemy odkrywać. Oczywiście nie zamierzam zaczynać kadencji od eksperymentów, trzeba w pierwszej kolejności zbudować solidną bazę i dać komunikat do świata, że Warszawa ma teatr, który przyciąga najlepszych artystów. Dzięki temu będziemy w stanie mocniej lansować własnych. To jest pewna zmiana naszej polityki. Mniej chciałbym eksperymentować z reżyserami filmowymi, teatralnymi, bardzo mi natomiast zależy na najlepszych fachowcach poruszających się w przestrzeni operowej.