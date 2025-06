Kwartet głównych laureatów zamyka przedstawicielka Ukrainy 29-letnia Mariana Połtorak obdarzona mocnym, nieco ostrym sopranem. To już druga w ciągu ostatniego miesiącu konkursowa nagroda dla niej. W maju zwyciężyła w Polsce w Międzynarodowym Konkursie im. Ady Sari. Dla ukraińskich śpiewaków Polska od dawna jest rodzajem okna na świat, w obecnej sytuacji ma to szczególne znacznie. Podkreślał to po konkursie przewodniczący jury John Allison, choć oczywiście w werdykcie nie należy doszukiwać się kontekstów politycznych. Mariana Połtorak to obiecująca artystka.

Polacy w cieniu i zaskakujący Chińczycy

Po raz pierwszy od 13 lat wśród laureatów głównych nagród regulaminowych nie ma Polaków. Jedyna nasza przedstawicielka w finale 28-letni Justyna Khil ma ładny głos sopranowy, jednak zabrakło pewnego konkursowego błysku. Zdobyła kilka nagród pozaregulaminowych, ale zaskoczenia takim rozstrzygnięciem nie było.

Konkurs Moniuszkowski, Justyna Khil Justyna Khil w finale Konkursu Moniuszkowskiego Foto: Karpati&Zarewicz

Polacy byli licznie reprezentowani w konkursowej stawce i wykruszyli się przed finałem. Tegoroczny konkurs znów udowodnił, że mamy ładne głosy, choć tym razem zabrakło bardziej starannego doboru odpowiedniego repertuaru, co przekreśliło szanse na przykład tenora Adriana Domareckiego czy barytona Grzegorza Pelutisa.

Zaskoczeniem była natomiast postawa przedstawicieli Chin, z których aż trójka dotarła do finału. Zwłaszcza ci najmłodsi: 22-letni Yuer Ye (sopran) i 25-letni baryton Zhe Liu, to przedstawiciele nowej generacji azjatyckich śpiewaków – bardzo muzykalni i mają dużą wiedzę. Kiedy podczas oczekiwania na końcowy werdykt w Operze Narodowej występował pianista Martin Garcia Garcia, siedząca obok mnie Yuer Ye żywiołowa reagowała na muzykę hiszpańską czy fortepianowe opracowanie „Prząśniczki” Moniuszki. Widać było, że są to utwory doskonale jej znane.

Ostateczne podsumowanie 12. Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego przyniesie zaś i tak życie, gdy przekonamy się, czy jego laureaci pójdą w ślady triumfatorów poprzednich edycji: Juliany Grigoryan, Andrzeja Filończyka, Jakuba Józefa Orlińskiego lub Piotra Buszewskiego.