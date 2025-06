Wszyscy kandydaci biorący udział w niedawnym konkursie na dyrektora Opery Narodowej w przedstawionych przez siebie programach wypowiadali się z uznaniem o dokonaniach i kondycji Polskiego Baletu Narodowego. Zwycięzca konkursu i nominowany na dyrektorskie stanowisko Boris Kudlička dobitnie wręcz podkreślał rolę tego zespołu w strukturze Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Reklama

Ostatnia premiera Waldemara Dąbrowskiego

W sposób niezamierzony najnowszy spektakl Krzysztofa Pastora stał się ostatnią premierą, która zamyka ponaddwudziestoletnią kadencję dyrektorską Waldemara Dąbrowskiego. To on 16 lat temu miał pomysł na stworzenie Polskiego Baletu Narodowego i ściągnął z zagranicy Krzysztofa Pastora, by został szefem mającego zespołu dużą autonomię, a przy tym stanowiącego integralną część tej olbrzymiej instytucji operowej.

W ciągu kilkunastu lat udało się stworzyć zespół baletowy, który zyskał renomę w Europie. Jest narodowy w charakterze i międzynarodowy w swoim składzie, bo o przyjęcie do Polskiego Baletu Narodowego ubiegają się obecnie artyści z całego świata. Przez dziesięciolecia najbardziej utalentowani polscy tancerzy masowo wyjeżdżali na Zachód, obecnie to my możemy pozwolić na dobieranie sobie artystów z Europy, Azji czy z Australii.

Nieoczywisty dla wielu widzów, zaskakujący „Prometeusz” to wizytówka artystycznej kondycji Polskiego Baletu Narodowego, ale i Krzysztofa Pastora jako choreografa. Po serii spektakli z rozbudowaną fabułą stworzył balet także z akcją, ale jednak przede wszystkim operujący metaforami i symbolami.