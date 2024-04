Trzy nosy Pinokia. Premiera Polskiego Baletu Narodowego

W życiu Pinokia, tak jak w realnym świecie, nie ma wyłącznie miłych zdarzeń. Pinokio tak jak każde dziecko jest naiwny i łatwowierny, ale także bywa niesforny i zbuntowany. Przeżywa mnóstwo niepowodzeń i klęsk. Niewątpliwie stał się też inspiracją dla powstania popularnej współcześnie postaci Shreka. Obaj są bowiem postrzegani przez świat jako Inni i obcy, a pragną, by mimo swej odmienności stali się powszechnie akceptowani.

– Oryginalny „Pinokio” zawiera mnóstwo pobocznych historii i wcale nie jest zwykłą dziecinną bajką, ma rozmaite przypowieści – mówi choreografka Anna Hop, która z Polskim Baletem Narodowym przygotowuje premierę „Pinokia”. – Tak jak „Mały Książę”, w mojej interpretacji „Pinokio” jest powieścią filozoficzną, przekazującą uniwersalne prawdy o życiu, dorastaniu, człowieczeństwie. I o tym, że trzeba coś przejść, doświadczyć, czegoś się nauczyć, by stać się człowiekiem.

Co łączy Mieczysława Wajnberga z Aleksiejem Tołstojem?

Muzyka do baletu jest dziełem Mieczysława Wajnberga, twórcy także naznaczonego traumatycznymi doświadczeniami. Pierwszych 20 lat życia spędził w Warszawie, wybuch II wojny światowej zmusił go do ucieczki, rodzina została i zginęła. Do Polski już nie wrócił, stał się obywatelem radzieckim, ale do końca długiego życia czuł się Polakiem, toczył na przykład kampanię z władzami sowieckimi, by przywrócono mu w dokumentach jego oryginalne imię Mieczysław, a nie: Mosze, jak wpisano w nie wbrew jego woli, gdy we wrześniu 1939 roku przekroczył granicę.

Balet o Pinokiu skomponował w 1954 roku, niedługo po tym, jak odzyskał wolność. Padł ofiarą antysemickiej nagonki rozpętanej przez Stalina. Został aresztowany pod zarzutem propagowania „żydowskiego burżuazyjnego nacjonalizmu”, na szczęście po śmierci Stalina represje zelżały.

Nad baletem „Złoty kluczyk”, bo taki miał on tytuł, pracował z autorem libretta Aleksiejem Tołstojem, który wcześniej napisał powieść o Buratinie, sowieckiej przeróbce włoskiego Pinokia. Tołstoj był uważany za ulubionego pisarza Stalina, prywatnie jednak ponoć był przeciwnikiem sowieckiej władzy. Ciekawe, jakie rozmowy prowadził z Wajnbergiem, gdy obaj nadawali przygodom Buratina kształt sceniczny.