Porywający finał koncertu AC/DC w Warszawie

Głównym daniem Angusa było jednak „Let There Be Rock”. Można było odnieść wrażenie, że dla tej sztandarowej kompozycji zorganizowany jest koncert, a nawet tournée. Angus rozpoczął ją z zespołem, by w dłuższej finałowej części, być na scenie tylko sam z gitarą i swoimi solówkami, przykładając rękę do uszu i nasłuchując naszego aplauzu. Było co oklaskiwać: siedemdziesięcioletnie palce Angusa biegały po gryfie przez ponad dwadzieścia minut „Let There Be Rock” z prędkością światła. Gitarzysta dał się wynieść ponad scenę na okrągłej platformie, tam zaś osunął się na podłogę i okręcając wokół osi ciała odegrał swój hymn. Nie: nie padł z braku sił – gra na kolanach, a to również zobaczyliśmy – wymaga nie lada sprawności. Chwilę potem Angus podniósł się i wbiegł po schodach na podest głównej sceny, by udowodnić, że jest królem rock and rolla.

Na bis usłyszeliśmy „T.N.T.” i „For Those About to Rock (We Salute You)” z nieodłączną salwą armatnią. I tylko dźwięk był jak zwykle na PGE Narodowym fatalny. Szkoda, że czasami tylko widzieliśmy to, co Angus gra, nie mogąc wszystkiego usłyszeć. Fani chyba już się do tego przyzwyczaili, mówiąc „Polacy, nic się nie stało. Angus był najważniejszy”.