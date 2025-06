Lider Queen był czułym ojcem dla sekretnej córki

Jones tak opisuje kontekst: „Jego jedyne dziecko Freddiego córka została poczęta przypadkowo z żoną jednego z jego najbliższych przyjaciół, gdy jego przyjaciel był w długiej podróży służbowej. Dla matki wyznania rzymskokatolickiego aborcja nie wchodziła w grę. Trzech dorosłych ludzi postanowiło, że dziecko zamieszka z matką i mężem – ojczymem dziecka, zaś Freddie będzie miał własne pokoje w każdym z ich domów. Trzech bliskich przyjaciół wspólnie wychowywało dziecko. Freddie często ich odwiedzał i mieszkał u nich. Rozmawiał ze swoją córką każdego dnia, gdy był w trasie lub w studiu nagraniowym”.

Córka „od małego wiedziała więc, który z dwóch mężczyzn jest jej prawdziwym ojcem. Poza niezwykłą rodziną prywatność i dyskrecja były zachowane do tego stopnia, że nawet niektórzy członkowie osobistego gospodarstwa domowego Freddiego nie mieli pojęcia, że ma dziecko”.

I teraz rzecz najważniejsza: to córka była osobą, której Freddie powierzył przed śmiercią sekretny dziennika. Miała wtedy 15 lat. Wiedziała o tym tylko niania dziewczynki, matka, ojczym i Mary Austin. Jak dodaje Jones, Freddie polecił córce, żeby nie czytała „bardziej drastycznych pamiętników, w których szczerze i ze łzami w oczach opisywał swój nieodpowiedzialny styl życia” – dopóki nie skończy 25 lat.

Mój instynkt podpowiadał mi, że powinnam wątpić we wszystko, ale jestem absolutnie pewna, że ona nie jest fantastką (…) Nikt nie mógł tego wszystkiego sfałszować. Po co miałaby ze mną pracować przez trzy i pół roku, nigdy niczego nie żądając? Moje doświadczenia z fantastami, a spotkałam kilku, są takie, że szukają natychmiastowej gratyfikacji, rozgłosu i nagrody. „B” nigdy nie prosiła o pieniądze. Nie chce uznania. Zarówno Freddie, jak i jej ojczym uczynili ją niezwykle bogatą, choć nie została wymieniona w testamencie Freddiego dzięki prywatnemu, prawnemu porozumieniu i tylko dlatego nikt nie znajdzie w testamencie o niej wzmianki Lesley-Ann Jones

Jones i „B” spotkali się po raz pierwszy w 2022 r. w Montreux w Szwajcarii, gdzie Freddie mieszkał pod koniec życia i gdzie na promenadzie nad jeziorem stoi jego słynny pomnik. Pierwszy mail „B” wysłała do Jones w 2021 r., dziękując za jej książkę „Love of My Life”, biografię Mercury’ego. Zaznaczyła, że „jest jeszcze wiele rzeczy, które pisarka powinnam wiedzieć” – ujawnia Jones.

Córka Freddiego Mercury’ego chce pozostać nieznana

W książce znajdą się takie wyjaśnienia córki: „Pod koniec 2021 roku, kiedy napisałam do Lesley-Ann Jones list, przeczytałam wszystko, co kiedykolwiek napisała o moim ojcu, z zamiarem powierzenia jej odpowiedzialności za podzielenie się jego prawdziwą historią (…) Zrobiło na mnie wrażenie jej oczywiste dążenie do prawdy i to, jak blisko udało jej się uchwycić »prawdziwego Freddiego« (…) Jej książka przedstawiła go dokładniej niż cokolwiek, co kiedykolwiek przeczytałam. Tak wiele z tego, co zostało napisane i skierowane do sfilmowania o nim przez tak zwanych przyjaciół, kochanków, pracowników i współpracowników, było w najlepszym razie rażącym zniekształceniem prawdy”.