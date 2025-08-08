Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Mariusz Cieślik: Mapy poparcia dla Karola Nawrockiego i popularności disco polo z grubsza się pokrywają

Przez lata wzruszałem ramionami na skojarzenie disco polo z PiS. Dziś wiem już, że nie jest to bezpodstawne. Chociaż sprawa wygląda zupełnie inaczej, niż mogłoby się wydawać.

Publikacja: 08.08.2025 14:20

Gwiazda disco polo Zenon Martyniuk

Gwiazda disco polo Zenon Martyniuk

Foto: PAP/Mikołaj Kuras

Mariusz Cieślik

„Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności/możesz go opłacić walutą miłości” — dwa wersy wyśpiewane przez Zenka Martyniuka niosą się przez całą Polskę. Disco polo, które grzebano już wiele razy, przypomniało o sobie kolejnym letnim przebojem. Choć pewnie nie brakuje takich, którzy by chcieli, żeby spoczęło w grobie raz na zawsze. Na razie nic tego jednak nie zapowiada. Ba, „Mandacik” stał się właśnie hitem na młodzieżowym TikToku.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Seria „Martyrs”: Fire Martyr, Water Martyr, Earth Martyr, Air Martyr, 2014
Plus Minus
Sztuka to budzenie duszy
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
„Walczące prowincje”
Plus Minus
„Walczące prowincje”: Kostki zostały rzucone. Nowym władcą Japonii jest...
Były minister rolnictwa Gabriel Janowski
Plus Minus
Gabriel Janowski: Argentyńskie jabłka dla polskiego premiera
W trwałej ondulacji w pole i do obory
Plus Minus
W trwałej ondulacji w pole i do obory
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Władimir Putin (na zdjęciu podczas obchodów Dnia FSB w 2015 r.) daje służbom do zrozumienia, że stoi
Plus Minus
Czekistowski etos wiecznie żywy
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie