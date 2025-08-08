Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 08.08.2025 15:46 Publikacja: 08.08.2025 14:20
Gwiazda disco polo Zenon Martyniuk
Foto: PAP/Mikołaj Kuras
„Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności/możesz go opłacić walutą miłości” — dwa wersy wyśpiewane przez Zenka Martyniuka niosą się przez całą Polskę. Disco polo, które grzebano już wiele razy, przypomniało o sobie kolejnym letnim przebojem. Choć pewnie nie brakuje takich, którzy by chcieli, żeby spoczęło w grobie raz na zawsze. Na razie nic tego jednak nie zapowiada. Ba, „Mandacik” stał się właśnie hitem na młodzieżowym TikToku.
