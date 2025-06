Na tle tego, o czym mówiłeś, czyli najdroższych produkcji wysysających pieniądze z rynku, festiwale są też najbardziej ekonomiczną, stosunkowo tanią formą kontaktu z artystami.

Tak, dlatego gdy słyszę, szczególnie teraz, że karnet na festiwal trwający cztery dni z udziałem ponad 80 artystów jest drogi, gdy jego cena jest porównywalna czasami z jednym biletem na stadionowe show, i to tym tańszym, to jest po prostu nieprawda. Mówi się, że koncert na festiwalu jest uboższy. Mamy na Open’erze w tym roku Linkin Park i to jest dokładnie taka sama produkcja jak na stadionach. Mamy akurat takie możliwości na Open’erze. Bez żadnych kompromisów. Wszystkie ubiegłoroczne koncerty – Doja Cat, Sam Smith, Foo Fighters i Måneskin – miały pełną stadionową produkcję. A bilety per saldo były i są dużo tańsze. Nie ma innej możliwości zobaczenia tylu artystów w cenie karnetu festiwalowego, który w różnych okresach przedsprzedaży i jej końca oscyluje na poziomie – plus minus – tysiąca złotych. Przecież bilety na niektóre indywidualne koncerty sięgają kilkuset złotych. My zaś dajemy szansę zobaczenia i wysłuchania ponad 80 artystów. Dodam, że Polacy zaakceptowali ewolucję cenową dotyczącą muzyki w ostatnich kilku latach. Chcemy czy nie – bilety na koncerty kosztują, a ich ceny się urealniły.

Przejrzałem line-upy największych czerwcowo-lipcowych festiwali w Europie, z którymi Open’er jest porównywany, czyli Glastonbury, Werchter, Roskilde, i nie mogę powiedzieć, żeby byli w tym roku, tak jak w poprzednich latach, ewidentni liderzy sezonu wakacyjnego. Ty postawiłeś na Nine Inch Nails, Linkin Park, Muse, Future’a, Massive Attack.

Oczywiście, są pewne wspólne motywy między tegorocznymi festiwalami, ale myślę, że my mamy bardzo ciekawą kombinację: z jednej strony reprezentację koncertowych legend, zaś z drugiej – bardzo dużo nowych zjawisk muzycznych, na przykład silna fala kobiet songwriterek, co było już czytelne na Orange Warsaw Festiwal w postaci Charlie xcx, Chappell Roan. Nie wszystkie z nich są jeszcze headlinerkami, ale już stanowią ważną siłę, jak Gracie Abrams, Arca, FKA twigs i Girl in Red. Te i inne przedstawicielki Girl Power konstytuują tegoroczny program, bo przedstawicielki alternatywnego popu, songwriterki są w natarciu.

Ale legendy muzyczne też mają wielkie znaczenie.

Oczywiście, bo wystarczy posłuchać Massive Attack, żeby stwierdzić, że jest ponadczasowe, zaś Linkin Park w obecnym wcieleniu, z nową wokalistką Emily Armstrong, to nie tylko próba odgrzania dawnej sławy, lecz pomysł na dziś i przyszłość. Linkin Park znowu nagrało bardzo dobrą płytę.

Jak bardzo rosną honoraria artystów oraz koszty produkcji?

To jest jedno z głównych wyzwań współczesnego świata muzycznego, bo jeśli chcemy rywalizować z innymi – nie tylko europejskimi, ale też światowymi – festiwalami, musimy mieć ciekawą jak one albo ciekawszą propozycję. Mamy w tym roku rapera Future’a, który na Open’erze da jedyny festiwalowy koncert w Europie. Niedawno ogłoszony Conan Gray gra w Europie tylko kilka koncertów, a jest coraz bardziej gorącym nazwiskiem. Podobnie jak raperka Doechii, której kariera gigantycznie eksplodowała i w pierwszej fazie lata gra tylko cztery koncerty w Europie. A jeśli chodzi o honoraria to oczywiście rosną. Rok do roku mamy wzrost około 50 proc.