Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Prezydent nie będzie chował się w pałacu”. Szef KPRP o kulisach rozmowy Nawrockiego z Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki nie będzie „pod żyrandolem”, tylko będzie prowadził aktywną politykę, taka jest jego również rola konstytucyjna – zadeklarował szef KPRP Zbigniew Bogucki, zdradzając w rozmowie z WP kulisy udziału głowy państwa w konsultacjach euroatlantyckich przed spotkaniem Trump-Putin.

Publikacja: 14.08.2025 10:26

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk

Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, REUTERS/Lukasz Glowala

Jakub Czermiński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czego będą dotyczyć rozmowy, które odbędą się na Alasce z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina?
  • Kto brał udział w euroatlantyckich konsultacjach przed szczytem na Alasce?
  • Czy prezydent Karol Nawrocki ma zamiar prowadzić aktywną politykę?
  • Co szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki uważa na temat obecnej polityki zagranicznej Polski wobec Stanów Zjednoczonych?
  • Z czyjej inicjatywy dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem?

15 sierpnia na Alasce prezydent USA Donald Trump ma spotkać się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Głównym tematem rozmów ma być wojna na Ukrainie – Trump wielokrotnie deklarował, że chce zakończenia tego konfliktu.

W środę przeprowadzono euroatlantyckie konsultacje przed szczytem na Alasce, w których wziął udział prezydent Stanów Zjednoczonych. Celem rozmów było uzgodnienie wspólnego stanowiska Zachodu w sprawie wojny na Ukrainie.

Czytaj więcej

Telekonferencja Donalda Trumpa z europejskimi liderami. Polskę reprezentował Karol Nawrocki
Dyplomacja
Telekonferencja Donalda Trumpa z europejskimi liderami. Polskę reprezentował Karol Nawrocki

Rozmowy przed szczytem Trump–Putin na Alasce. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki

W spotkaniu brali udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który był tego dnia w Berlinie, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Reklama
Reklama

Początkowo przedstawiciele Europy rozmawiali we własnym gronie, później odbyła się telekonferencja z udziałem Donalda Trumpa.

Z wypowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki i materiałów publikowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynikało, że to premier Donald Tusk będzie uczestniczył w rozmowach ze strony polskiej. Później okazało się, że Tusk brał udział tylko w pierwszej części rozmów, natomiast w spotkaniu z Trumpem Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki

Foto: PAP/Paweł Supernak

– Tuż przed rozmowami na Alasce, prezydent Donald Trump zdecydował o konsultacjach z kluczowymi przywódcami państw europejskich, wśród których w oczywisty sposób znalazł się prezydent Karol Nawrocki – stwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Zbigniew Bogucki: Amerykanie widzą partnera w Karolu Nawrockim

Czy to Kancelaria Prezydenta zabiegała o to, by podczas rozmowy z Donaldem Trumpem stronę polską reprezentował Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk? – Prezydent będzie prowadził aktywną politykę, to było widać już w czasie kampanii wyborczej, kiedy spotkał się z prezydentem Trumpem, kiedy kilka godzin rozmawiał z najważniejszymi urzędnikami administracji waszyngtońskiej – odparł pytany o to w czwartek w Wirtualnej Polsce Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.

– Nie będziemy bierni, ale z drugiej strony Amerykanie chcieli, żeby partnerem ze strony Polski był po prostu prezydent Karol Nawrocki – oświadczył. Dopytywany, czy wobec tego udział prezydenta w spotkaniu był odpowiedzią na oczekiwania Amerykanów, szef KPRP odparł: – Prowadzimy aktywną politykę, a z drugiej strony Amerykanie w prezydencie Nawrockim widzą partnera do najważniejszych rozmów.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ćwiczenia ukraińskiej armii na poligonie w obwodzie charkowskim
Konflikty zbrojne
Trudna sytuacja na froncie. Rosjanie dziurawią obronę Ukrainy

„Prezydent Karol Nawrocki nie będzie się chował w pałacu”

– Trudno, żeby prezydent Rzeczypospolitej nie był aktorem w najważniejszych wydarzeniach, żeby nie był także osobą decydującą, żeby nie był osobą, która jest przy najważniejszych stołach czy przy najważniejszych połączeniach – przekonywał w rozmowie z WP Bogucki.

– Prezydent nie będzie chował się w pałacu, nie będzie, że tak powiem, pod żyrandolem, tylko będzie prowadził aktywną politykę, bo taka jest jego również rola konstytucyjna – deklarował.

Zbigniew Bogucki ocenił, że ze strony rządu Donalda Tuska nie widać aktywności, jeśli chodzi o stosunki transatlantyckie, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi czy z Donaldem Trumpem. – Nie było żadnego ważnego spotkania – podkreślił.

Czytaj więcej

Władimir Putin i Donald Trump w czasie szczytu G20 w Argentynie w 2018 roku
Dyplomacja
Czego zażąda Donald Trump w czasie spotkania z Władimirem Putinem? Nieoficjalne doniesienia

Odniósł się też do tego, kto reprezentuje Polskę w Waszyngtonie. – My mamy kierownika placówki zamiast mieć ambasadora. Oni upierają się przy panu (Bogdanie – red.) Klichu, bronią tego jak lepszej sprawy, tylko przegrywają w ten sposób sprawy polskie – mówił o przedstawicielach koalicji rządzącej. Klich, w przeszłości szef MON w rządzie Tuska, a niedawno senator, nie otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy nominacji na ambasadora w USA. Duda mówił, że w jego ocenie Klich nie nadaje się na ambasadora w Waszyngtonie.

Reklama
Reklama

Zbigniew Bogucki: Silny głos Polski jest dzisiaj po stronie prezydenta Karola Nawrockiego

– Nie rozumiem postawy rządu Tuska i nie rozumiem całej polityki, właściwie braku polityki ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego dobrze, że naród wybrał w wolnych demokratycznych wyborach swojego prezydenta, który ma bardzo dobre relacje z Ameryką i z samym prezydentem Donaldem Trumpem – powiedział w czwartek szef KPRP, zaznaczając, że niedługo dojdzie do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Wcześniej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker informował, że w liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, czyli 6 sierpnia, Nawrocki został przez Trumpa zaproszony do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze. Wizyta jest zaplanowana na 3 września.

Szef KPRP był w Wirtualnej Polsce pytany o ewentualne zakulisowe działania, które miały doprowadzić do tego, by to Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w środowych konsultacjach z amerykańskim prezydentem.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu podczas kampanii wyborczej
Polityka
Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do Białego Domu. Znamy datę spotkania

– Nie chodzi o to, żeby kogoś wypychać, chodzi o to, żeby był silny głos Polski i ten silny głos Polski jest dzisiaj po stronie prezydenta Karola Nawrockiego. Amerykanie to rozumieją, Amerykanie to doceniają, Amerykanie widzą w panu prezydencie Nawrockim partnera – odparł. Ocenił jednocześnie, że pokazuje to „mizerię” polityki ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki: Do środy premier Donald Tusk nie widział potrzeby rozmawiania z prezydentem Karolem Nawrockim

Zbigniew Bogucki przekonywał, że Karol Nawrocki od początku deklarował gotowość do dialogu ze wszystkimi siłami politycznymi w Polsce, m.in. w kwestiach dotyczących obronności czy spraw zagranicznych.

Reklama
Reklama

– Problem był jeden, że do wczorajszego dnia premier nie widział potrzeby rozmawiania z prezydentem, nie widział potrzeby pogratulować panu prezydentowi, czyli de facto nie widział potrzeby uszanowania woli narodu – mówił dodając, że podejmowano kroki, by nie doszło do zaprzysiężenia Nawrockiego.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki i Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Prezydent czy premier? Kto, zdaniem Polaków, powinien mieć więcej władzy?

– Więc tutaj jest trudność, która wynika z charakteru nie Donalda Trumpa czy z postawy prezydenta Nawrockiego, tylko z postawy jednego człowieka w Polsce: Donalda Tuska – powiedział w rozmowie z WP Bogucki dodając, że w środę Tusk poprosił Nawrockiego o spotkanie, a prezydent pozytywnie na tę prośbę odpowiedział.

Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem ma rozpocząć się w czwartek o godz. 12.00.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / WP

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Donald Trump Karol Nawrocki Zbigniew Bogucki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czego będą dotyczyć rozmowy, które odbędą się na Alasce z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina?
  • Kto brał udział w euroatlantyckich konsultacjach przed szczytem na Alasce?
  • Czy prezydent Karol Nawrocki ma zamiar prowadzić aktywną politykę?
  • Co szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki uważa na temat obecnej polityki zagranicznej Polski wobec Stanów Zjednoczonych?
  • Z czyjej inicjatywy dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem?
Pozostało jeszcze 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Premier Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Jak Polacy oceniają wykorzystanie środków z KPO?
Posiedzenie Senatu
Polityka
Przeproś albo płać. Będą surowe kary dla senatorów
Donald Tusk
Polityka
Tusk ocenia spotkanie Trump–Putin na Alasce. „Putin graczem sprytnym i bezwzględnym”
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Sekretarz stanu w KPRP, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz
Polityka
Szczyt Trump-Putin. Pałac Prezydencki zabrał głos. „Kreml musi się wycofać z agresywnej polityki”
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie