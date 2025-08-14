Aktualizacja: 17.08.2025 10:39 Publikacja: 14.08.2025 10:26
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk
Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, REUTERS/Lukasz Glowala
15 sierpnia na Alasce prezydent USA Donald Trump ma spotkać się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Głównym tematem rozmów ma być wojna na Ukrainie – Trump wielokrotnie deklarował, że chce zakończenia tego konfliktu.
W środę przeprowadzono euroatlantyckie konsultacje przed szczytem na Alasce, w których wziął udział prezydent Stanów Zjednoczonych. Celem rozmów było uzgodnienie wspólnego stanowiska Zachodu w sprawie wojny na Ukrainie.
W spotkaniu brali udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który był tego dnia w Berlinie, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Początkowo przedstawiciele Europy rozmawiali we własnym gronie, później odbyła się telekonferencja z udziałem Donalda Trumpa.
Z wypowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki i materiałów publikowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynikało, że to premier Donald Tusk będzie uczestniczył w rozmowach ze strony polskiej. Później okazało się, że Tusk brał udział tylko w pierwszej części rozmów, natomiast w spotkaniu z Trumpem Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki
Foto: PAP/Paweł Supernak
– Tuż przed rozmowami na Alasce, prezydent Donald Trump zdecydował o konsultacjach z kluczowymi przywódcami państw europejskich, wśród których w oczywisty sposób znalazł się prezydent Karol Nawrocki – stwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Czy to Kancelaria Prezydenta zabiegała o to, by podczas rozmowy z Donaldem Trumpem stronę polską reprezentował Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk? – Prezydent będzie prowadził aktywną politykę, to było widać już w czasie kampanii wyborczej, kiedy spotkał się z prezydentem Trumpem, kiedy kilka godzin rozmawiał z najważniejszymi urzędnikami administracji waszyngtońskiej – odparł pytany o to w czwartek w Wirtualnej Polsce Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
– Nie będziemy bierni, ale z drugiej strony Amerykanie chcieli, żeby partnerem ze strony Polski był po prostu prezydent Karol Nawrocki – oświadczył. Dopytywany, czy wobec tego udział prezydenta w spotkaniu był odpowiedzią na oczekiwania Amerykanów, szef KPRP odparł: – Prowadzimy aktywną politykę, a z drugiej strony Amerykanie w prezydencie Nawrockim widzą partnera do najważniejszych rozmów.
– Trudno, żeby prezydent Rzeczypospolitej nie był aktorem w najważniejszych wydarzeniach, żeby nie był także osobą decydującą, żeby nie był osobą, która jest przy najważniejszych stołach czy przy najważniejszych połączeniach – przekonywał w rozmowie z WP Bogucki.
– Prezydent nie będzie chował się w pałacu, nie będzie, że tak powiem, pod żyrandolem, tylko będzie prowadził aktywną politykę, bo taka jest jego również rola konstytucyjna – deklarował.
Zbigniew Bogucki ocenił, że ze strony rządu Donalda Tuska nie widać aktywności, jeśli chodzi o stosunki transatlantyckie, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi czy z Donaldem Trumpem. – Nie było żadnego ważnego spotkania – podkreślił.
Odniósł się też do tego, kto reprezentuje Polskę w Waszyngtonie. – My mamy kierownika placówki zamiast mieć ambasadora. Oni upierają się przy panu (Bogdanie – red.) Klichu, bronią tego jak lepszej sprawy, tylko przegrywają w ten sposób sprawy polskie – mówił o przedstawicielach koalicji rządzącej. Klich, w przeszłości szef MON w rządzie Tuska, a niedawno senator, nie otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy nominacji na ambasadora w USA. Duda mówił, że w jego ocenie Klich nie nadaje się na ambasadora w Waszyngtonie.
– Nie rozumiem postawy rządu Tuska i nie rozumiem całej polityki, właściwie braku polityki ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego dobrze, że naród wybrał w wolnych demokratycznych wyborach swojego prezydenta, który ma bardzo dobre relacje z Ameryką i z samym prezydentem Donaldem Trumpem – powiedział w czwartek szef KPRP, zaznaczając, że niedługo dojdzie do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Wcześniej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker informował, że w liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, czyli 6 sierpnia, Nawrocki został przez Trumpa zaproszony do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze. Wizyta jest zaplanowana na 3 września.
Szef KPRP był w Wirtualnej Polsce pytany o ewentualne zakulisowe działania, które miały doprowadzić do tego, by to Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w środowych konsultacjach z amerykańskim prezydentem.
– Nie chodzi o to, żeby kogoś wypychać, chodzi o to, żeby był silny głos Polski i ten silny głos Polski jest dzisiaj po stronie prezydenta Karola Nawrockiego. Amerykanie to rozumieją, Amerykanie to doceniają, Amerykanie widzą w panu prezydencie Nawrockim partnera – odparł. Ocenił jednocześnie, że pokazuje to „mizerię” polityki ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.
Zbigniew Bogucki przekonywał, że Karol Nawrocki od początku deklarował gotowość do dialogu ze wszystkimi siłami politycznymi w Polsce, m.in. w kwestiach dotyczących obronności czy spraw zagranicznych.
– Problem był jeden, że do wczorajszego dnia premier nie widział potrzeby rozmawiania z prezydentem, nie widział potrzeby pogratulować panu prezydentowi, czyli de facto nie widział potrzeby uszanowania woli narodu – mówił dodając, że podejmowano kroki, by nie doszło do zaprzysiężenia Nawrockiego.
– Więc tutaj jest trudność, która wynika z charakteru nie Donalda Trumpa czy z postawy prezydenta Nawrockiego, tylko z postawy jednego człowieka w Polsce: Donalda Tuska – powiedział w rozmowie z WP Bogucki dodając, że w środę Tusk poprosił Nawrockiego o spotkanie, a prezydent pozytywnie na tę prośbę odpowiedział.
Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem ma rozpocząć się w czwartek o godz. 12.00.
