Początkowo przedstawiciele Europy rozmawiali we własnym gronie, później odbyła się telekonferencja z udziałem Donalda Trumpa.

Z wypowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki i materiałów publikowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynikało, że to premier Donald Tusk będzie uczestniczył w rozmowach ze strony polskiej. Później okazało się, że Tusk brał udział tylko w pierwszej części rozmów, natomiast w spotkaniu z Trumpem Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki Foto: PAP/Paweł Supernak

– Tuż przed rozmowami na Alasce, prezydent Donald Trump zdecydował o konsultacjach z kluczowymi przywódcami państw europejskich, wśród których w oczywisty sposób znalazł się prezydent Karol Nawrocki – stwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Zbigniew Bogucki: Amerykanie widzą partnera w Karolu Nawrockim

Czy to Kancelaria Prezydenta zabiegała o to, by podczas rozmowy z Donaldem Trumpem stronę polską reprezentował Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk? – Prezydent będzie prowadził aktywną politykę, to było widać już w czasie kampanii wyborczej, kiedy spotkał się z prezydentem Trumpem, kiedy kilka godzin rozmawiał z najważniejszymi urzędnikami administracji waszyngtońskiej – odparł pytany o to w czwartek w Wirtualnej Polsce Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.

– Nie będziemy bierni, ale z drugiej strony Amerykanie chcieli, żeby partnerem ze strony Polski był po prostu prezydent Karol Nawrocki – oświadczył. Dopytywany, czy wobec tego udział prezydenta w spotkaniu był odpowiedzią na oczekiwania Amerykanów, szef KPRP odparł: – Prowadzimy aktywną politykę, a z drugiej strony Amerykanie w prezydencie Nawrockim widzą partnera do najważniejszych rozmów.