Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Prezydent czy premier? Kto, zdaniem Polaków, powinien mieć więcej władzy?

W sondażu Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” respondentów zapytano kto powinien mieć więcej władzy w Polsce: prezydent czy premier.

Publikacja: 13.08.2025 07:07

Karol Nawrocki i Donald Tusk

Karol Nawrocki i Donald Tusk

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Zgodnie z konstytucją organami władzy wykonawczej w Polsce są zarówno prezydent, jak i premier oraz rząd. Ustrój polski ma jednak charakter parlamentarno–gabinetowy, co oznacza, że rola administracji przypada, co do zasady, rządowi.

Prezydent RP ma silniejszy mandat społeczny niż prezydenci w tradycyjnych ustrojach parlamentarno–gabinetowych

Rząd jest powoływany przez parlament i może zostać przez parlament odwołany. To rząd odpowiada też za wszystkie aspekty funkcjonowania państwa. Ustrój polski różni się pod tym względem np. od ustroju USA, gdzie mamy do czynienia z systemem prezydenckim – tam, na czele administracji, stoi prezydent, który może kształtować administrację w dużej mierze niezależnie od Kongresu (choć Senat musi zatwierdzać nominacje najważniejszych członków administracji). Istnieją jeszcze systemy mieszane – takie jak np. francuski system semiprezydencki – które łączą ze sobą cechy ustroju prezydenckiego i parlamentarno–gabinetowego.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki: Ustawą wiatrakową premier Tusk chce szantażować prezydenta i Polaków

W ustroju parlamentarno–gabinetowym, co do zasady, prezydent jest zazwyczaj wybierany przez Zgromadzenie Narodowe i pełni funkcję głównie reprezentacyjną. W Polsce sytuacja wygląda pod tym względem nieco inaczej – prezydent RP pochodzi z wyborów powszechnych, co daje mu silny mandat społeczny. Ponadto kompetencje prezydenta RP wykraczają poza funkcje administracyjne: dysponuje on przede wszystkim prawem weta, które parlament może odrzucić tylko kwalifikowaną większością 3/5 głosów. Prezydent dysponuje też inicjatywą ustawodawczą, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, odgrywa też pewną rolę w polityce zagranicznej. 

38 proc.

Tylu Polaków chce, by więcej władzy w kraju miał premier

Reklama
Reklama

Sytuacja, w której prezydent i premier – jak ma to miejsce obecnie – wywodzą się z innych obozów politycznych, nazywamy kohabitacją, czyli współistnieniem dwóch ośrodków władzy, które są wobec siebie przeciwstawne. W takiej sytuacji, jeśli rząd nie ma odpowiedniej większości w Sejmie, prezydent może blokować jego inicjatywy ustawodawcze za pomocą instytucji weta. 

Sondaż: 52 proc. Polaków chce, by Polską rządził prezydent

W sondażu Pollster dla „Super Expressu” większość respondentów opowiedziała się za tym, by – przeciwnie niż to jest w polskiej konstytucji – prezydent miał w Polsce więcej władzy niż premier. Takiego rozwiązania chciałoby 52 proc. badanych. 

38 proc. respondentów opowiada się za tym, by to premier miał większą władzę w Polsce. 10 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. 

Zwiększenie kompetencji prezydenta wymagałoby zmian konstytucji – do czego potrzeba 2/3 głosów ustawowej liczby posłów (307 głosów) oraz bezwzględnej większości w Senacie. Karol Nawrocki w orędziu wygłaszanym przed Zgromadzeniem Narodowym przed zaprzysiężeniem zapowiedział podjęcie prac nad rewizją konstytucji. 

Badanie przeprowadzono w dniach 9-11 sierpnia metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków. Margines błędu wynosił 3 punkty proc.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Premier Rzeczypospolitej Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Donald Tusk Karol Nawrocki

Zgodnie z konstytucją organami władzy wykonawczej w Polsce są zarówno prezydent, jak i premier oraz rząd. Ustrój polski ma jednak charakter parlamentarno–gabinetowy, co oznacza, że rola administracji przypada, co do zasady, rządowi.

Prezydent RP ma silniejszy mandat społeczny niż prezydenci w tradycyjnych ustrojach parlamentarno–gabinetowych

Pozostało jeszcze 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Przybywa kontrowersji wokół związków partnerskich. „Nie będą chronić rodziny”
Polityka
Przybywa kontrowersji wokół związków partnerskich. „Nie będą chronić rodziny”
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
PiS i PSL wybiorą prezesa, a KO obetnie budżet? Czeka nas ostry spór o IPN
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki: Ustawą wiatrakową premier Tusk chce szantażować prezydenta i Polaków
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Facebook i Instagram zakazują reklam politycznych. Zyska na tym PiS i Konfederacja
Polityka
Facebook i Instagram zakazują reklam politycznych. Zyska na tym PiS i Konfederacja
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie