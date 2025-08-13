Zgodnie z konstytucją organami władzy wykonawczej w Polsce są zarówno prezydent, jak i premier oraz rząd. Ustrój polski ma jednak charakter parlamentarno–gabinetowy, co oznacza, że rola administracji przypada, co do zasady, rządowi.

Prezydent RP ma silniejszy mandat społeczny niż prezydenci w tradycyjnych ustrojach parlamentarno–gabinetowych

Rząd jest powoływany przez parlament i może zostać przez parlament odwołany. To rząd odpowiada też za wszystkie aspekty funkcjonowania państwa. Ustrój polski różni się pod tym względem np. od ustroju USA, gdzie mamy do czynienia z systemem prezydenckim – tam, na czele administracji, stoi prezydent, który może kształtować administrację w dużej mierze niezależnie od Kongresu (choć Senat musi zatwierdzać nominacje najważniejszych członków administracji). Istnieją jeszcze systemy mieszane – takie jak np. francuski system semiprezydencki – które łączą ze sobą cechy ustroju prezydenckiego i parlamentarno–gabinetowego.

W ustroju parlamentarno–gabinetowym, co do zasady, prezydent jest zazwyczaj wybierany przez Zgromadzenie Narodowe i pełni funkcję głównie reprezentacyjną. W Polsce sytuacja wygląda pod tym względem nieco inaczej – prezydent RP pochodzi z wyborów powszechnych, co daje mu silny mandat społeczny. Ponadto kompetencje prezydenta RP wykraczają poza funkcje administracyjne: dysponuje on przede wszystkim prawem weta, które parlament może odrzucić tylko kwalifikowaną większością 3/5 głosów. Prezydent dysponuje też inicjatywą ustawodawczą, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, odgrywa też pewną rolę w polityce zagranicznej.