Należąca do Elona Muska firma Starlink ma prezent dla Wenezuelczyków, którzy dopiero co doświadczyli ataku amerykańskich wojsk na swój kraj. Jak ogłosiła w niedzielę, przez miesiąc będzie dostarczać im bezpłatnie swoje usługi internetowe.

Reklama Reklama

Elon Musk: Darmowy Starlink dla Wenezueli

„Starlink zapewnia darmowy dostęp do szerokopasmowego internetu mieszkańcom Wenezueli do 3 lutego, gwarantując im ciągłość łączności” – napisała firma w poście zamieszczonym na portalu X (którego właścicielem również jest Elon Musk).

Musk udostępnił wpis na własnym koncie, zaznaczając, że decyzja została podjęta „w wyrazie wsparcia dla ludzi w Wenezueli”.