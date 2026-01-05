Rzeczpospolita
Elon Musk oferuje Wenezuelczykom darmowy internet po pojmaniu Nicolása Maduro

Elon Musk zabrał głos w sprawie Wenezueli po ataku amerykańskich wojsk na ten kraj i porwaniu przywódcy Nicolása Maduro wraz z żoną, Cilią Flores. Miliarder zapewnił, że „wspiera ludzi w Wenezueli” i zaoferował im bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu Starlink.

Publikacja: 05.01.2026 16:56

Alicja Podskoczy

Należąca do Elona Muska firma Starlink ma prezent dla Wenezuelczyków, którzy dopiero co doświadczyli ataku amerykańskich wojsk na swój kraj. Jak ogłosiła w niedzielę, przez miesiąc będzie dostarczać im bezpłatnie swoje usługi internetowe.

Czytaj więcej

Donald Trump odpowiada na pytania na pokładzie Air Force One
Dyplomacja
Po ataku na Wenezuelę Donald Trump grozi kolejnym państwom w Ameryce Łacińskiej

Elon Musk: Darmowy Starlink dla Wenezueli

„Starlink zapewnia darmowy dostęp do szerokopasmowego internetu mieszkańcom Wenezueli do 3 lutego, gwarantując im ciągłość łączności” – napisała firma w poście zamieszczonym na portalu X (którego właścicielem również jest Elon Musk).

Musk udostępnił wpis na własnym koncie, zaznaczając, że decyzja została podjęta „w wyrazie wsparcia dla ludzi w Wenezueli”.

W nocy z 2 na 3 stycznia USA przeprowadziły operację wojskową, w czasie której zaatakowały z powietrza siedziby władz Wenezueli oraz obiekty wojskowe w tym kraju, a także uprowadziły z Caracas przywódcę Wenezueli Nicolása Maduro i jego żonę, Cilię Flores. Maduro i Flores w poniedziałek, 5 stycznia, zostali przewiezieni z aresztu do sądu w Nowym Jorku, gdzie jeszcze tego samego dnia mają usłyszeć zarzuty między innymi o udział w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie.

Konflikt Elona Muska i Nicolása Maduro

Elon Musk wielokrotnie w przeszłości krytykował Nicolása Maduro. W 2024 roku prezes Tesli wszedł z dyktatorem nim w otwarty spór wokół wyborów prezydenckich w Wenezueli. Maduro i Musk wymieniali się ciętymi komentarzami na platformie X. Amerykański biznesmen porównywał prezydenta Wenezueli do osła, polityk z kolei obwiniał Muska o wspieranie protestujących, którzy kwestionują oficjalne wyniki wyborów prezydenckich zapewniające Maduro trzecią kadencję na stanowisku głowy państwa.

W wyniku konfliktu w sierpniu 2024 roku Maduro zarządził 10-dniową blokadę dostępu do serwisu X na terenie całego kraju, oskarżając jego właściciela o wykorzystywanie serwisu społecznościowego do szerzenia nienawiści.

