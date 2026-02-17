Takie zmiany wprowadza głosowana w rosyjskim parlamencie nowelizacja ustawy „O łączności”. W pierwszej wersji projektu autorzy zapisali, że powody wyłączenia łączności będą ustalane nie tylko przez rosyjskiego dyktatora, ale również przez rosyjski rząd. Do tego działania te muszą być związane z „ochroną obywateli i państwa przed pojawiającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa”. Czyli że trzeba wskazać konkretne zagrożenia.

Poprawki, jakie pojawiły się w projekcie w drugim czytaniu, nie mówią już o udziale rządu w takich decyzjach. Także zapis o zagrożeniu bezpieczeństwa jako jednym z powodów zablokowania dostępu do internetu, znikł z projektu. Teraz przepisy dają FSB możliwość kierowania do operatorów nie „próśb”, jak w pierwszej wersji, lecz „żądań”. A jedyną do nich podstawą będzie dekret podpisany przez dyktatora.

Blokowanie internetu w Rosji już trwa

Nowa wersja upraszcza i przyspiesza proces decyzyjny w sprawie wyłączania internetu, twierdzą rosyjscy eksperci, pytani przez „The Moscow Times”. Waleria Wietoszkina, prawniczka firmy „OVD-Info”, organizacji pomagającej ofiarom rosyjskiego reżimu, podkreśla, że zakres wyłączeń internetu w Rosji rozszerza się, a sam mechanizm staje się coraz bardziej scentralizowany.

Operatorzy nie będą mieli żadnej alternatywy dla otrzymanych żądań bezpieki. „Egzekwowanie przepisów przez operatorów telekomunikacyjnych stanie się automatyczne” – podkreśla prawniczka. Walka Kremla z takimi organizacjami jak „OVD-Info” wciąż się nasila. W listopadzie 2025 r. organizacja została odcięta od możliwości wspierania jej poprzez datki i darowizny rublowe. Rosyjskie systemy płatnicze przestały nagle i bez podania przyczyn obsługiwać konta organizacji.