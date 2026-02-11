Reklama
Inwestor-aktywista wtrąca się do przejęcia Warner Bros. Discovery

Fundusz Ancora Holding zamierza przekonywać akcjonariuszy amerykańskiego właściciela TVN aby odrzucili ofertę przejęcia złożoną przez Netflix.

Publikacja: 11.02.2026 13:44

Foto: Reuters

Urszula Zielińska

Ancora Holding, firma znana amerykańskim inwestorom giełdowym, zebrała akcje Warner Bros. Discovery (właściciel m.in. TVN) warte około 200 mln dol. i zamierza przekonywać pozostałych akcjonariuszy, aby odrzucili ofertę Netfliksa i odpowiedzieli na propozycję Paramount Skydance – informują anglojęzyczne media, w tym „The Wall Street Journal” i agencja Reuters.

Dziennikarze nie ujawnili źródeł swoich informacji. Według ich doniesień, Ancora Holding ma dziś (środa) ujawnić się w akcjonariacie WBD.

Paramount zyskał wsparcie w wojnie o Warner Bros. 

Paramount Skydance, czyli koncern kierowany przez Davida Elissona (syna założyciela Oracle’a) informował wcześniej, że chce zwrócić się z analogicznym apelem do właścicieli akcji WBD na najbliższym walnym zgromadzeniu. Jego data nie jest na razie podana do publicznej wiadomości. Według mediów ma się odbyć w przyszłym miesiącu.

We wtorek wieczorem Paramount, który chce kupić cały WBD (Netflix jedynie studia i platformy streamingowe), ogłosił, że podnosi ofertę na akcję WBD (30 dol. za sztukę) oferując inwestorom dodatkowe 0,25 dol. za każdy kwartał zwłoki w realizacji transakcji. Zapewnił także, że ma atrakcyjne rozwiązania dot. zadłużenia grupy i zapłaci Netfliksowi karę umowną (2,8 mld dol.), jeśli WBD odstąpi od transakcji. Poinformował również, że uzyskał zgodę na transakcję w Niemczech, oraz że będzie starać się o kolejne pozwolenia na innych rynkach.

Elissonowie podniosą cenę za akcję? 

Według „WSJ”, pojawienie się inwestora aktywisty dodaje historii przejęcia WBD dodatkowej dramaturgii i zwiększa niepewność co do tego, jak się ona zakończy.

Oferta Netfliksa opiewa na 72 mld dol. Akcjonariusze WBD otrzymaliby także akcje części grupy – Discovery Global – prowadzącej tradycyjny biznes telewizyjny.

Ancora zarządza aktywami wartymi około 11 mld dol. i jest znana z tego, że wszczyna działania lobbingowe w trakcie transakcji fuzji i przejęć. Jej przedstawiciele mieli napisać e-mail do Davida Zaslava, prezesa i akcjonariusza WBD, informując go, że zamierzają pozwać zarząd, jeśli nie wybierze oferty najlepszej dla akcjonariuszy, czyli oferty Paramountu.

Jak donoszą amerykańskie media, wielu inwestorów i analityków spodziewa się, że Paramount kolejny raz podniesie ofertę. Specjaliści w firmie Raymond James ocenili w notatce wysłanej do klientów, że ostateczna oferta może być wyższa o 2-3 dol. na akcję.

