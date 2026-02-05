Rzeczpospolita
Walka o właściciela TVN. Przeciwnik Netfliksa dał płatne ogłoszenia w europejskiej prasie

Paramount obiecuje Europie Zachodniej, że nie zamknie HBO i będzie dbał o twórców oraz widzów. List Davida Elissona opublikowały największe dzienniki.

Publikacja: 05.02.2026 17:34

Foto: Bloomberg

Urszula Zielińska

Paramount Skydance nie poddaje się w walce o przejęcie właściciela TVN. Dziś w europejskiej prasie firma zamieściła płatne ogłoszenia w formie listu od Davida Elissona, prezesa medialnej grupy i syna założyciela Oracle – Larry’ego Elissona – do osób mogących interesować się transakcją.

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie obietnice złożył David Elisson w liście do europejskiej branży kreatywnej?
  • W jaki sposób Paramount planuje zwiększyć produkcję filmową po ewentualnym przejęciu Warner Bros. Discovery?
  • Jakie zmiany zapowiedział Elisson w kontekście licencjonowania treści i działania HBO?
  • Jakie zobowiązania dotyczące dystrybucji kinowej i okien dystrybucji domowej złożył Paramount?
  • Jakie są kluczowe kwestie dotyczące transakcji z punktu widzenia władz europejskich i amerykańskich?
  • W jaki sposób Netflix i Paramount starają się zyskać przychylność europejskich urzędników w kontekście tej transakcji?

Co napisał v w liście do Europejczyków

W liście, adresowanym do „europejskiego środowiska twórczego, miłośników filmu i fanów telewizji, ogółem do branży oraz do tych, którym zależy na przyszłości kina i sztuki” David Elisson złożył obietnice, jak postąpi Paramount, jeśli uda mu się przejąć Warner Bros. Discovery (właściciela TVN).

Czytaj więcej

Trwa zacięty bój Paramount i Netfliksa o aktywa Warner Bros. Discovery
Media
Paramount idzie do sądu. Pozywa Warner Bros. o szczegóły umowy z Netfliksem

Najpierw jednak podkreślił rolę, jaką we współczesnym społeczeństwie odgrywają utwory wizualne opowiadające historie. Według Elissona, film i telewizja łączą ludzi bez względu na wiek, pochodzenie, poglądy polityczne i status ekonomiczny. „Ta forma sztuki jest kluczowa i musi być chroniona” – stwierdził Elisson.

„W Paramount te przekonania napędzają nas i naszą pogoń za Warner Bros. Discovery” – czytamy.

„Dostrzegamy niezwykłą szansę na połączenie naszych dwóch uznanych firm, co pozwoli nam opowiadać więcej historii, docierać do szerszej publiczności i wzmacniać oddziaływanie. Co równie ważne, wierzymy, że środowisku kreatywnemu i publiczności najlepiej służy większy wybór – a nie mniejszy – oraz rynek, który sprzyja pełnemu spektrum produkcji filmowej, tworzenia treści i prezentacji kinowych, a nie taki, który eliminuje znaczącą konkurencję poprzez tworzenie monopolu lub podmiotu dominującego” – dodał Elisson.

Obietnice Paramountu w zamian za zgodę na przejęcie Warner Bros. Discovery

W liście złożył interesariuszom następujące obietnice branży i widzom.

Po pierwsze, obiecał zwiększenie produkcji filmowej. Paramount Studios i Warner Bros. Studios mają produkować co najmniej 15 wysokiej jakości filmów fabularnych rocznie, co daje łącznie co najmniej 30 filmów rocznie w całej grupie – zapewniając widzom doskonałą rozrywkę, a jednocześnie wspierając trwałe tworzenie miejsc pracy w branży filmowej i kreatywnej. Od momentu sfinalizowania transakcji Paramount-Skydance w sierpniu ubiegłego roku, Paramount zwiększył już produkcję z 8 do 15 filmów.

Czytaj więcej

Współdyrektor generalny Netfliksa Ted Sarandos
Media
Szef Netfliksa w ogniu pytań senackiej komisji w sprawie umowy z Warner Bros.

Po drugie, jeśli chodzi o treści podmiotów zewnętrznych i licencjonowanie, to oba studia będą nadal wspierać dynamiczny ekosystem podmiotów zewnętrznych, udzielając licencji na swoje filmy i programy na własnych platformach oraz platformach stron trzecich, pozostając jednocześnie aktywnymi nabywcami treści od studiów stron trzecich i niezależnych producentów.

Po trzecie, Elisson obiecał, że nie zamknie HBO. „HBO będzie nadal działać niezależnie pod naszym nadzorem, co pozwoli mu tworzyć więcej światowej klasy treści, z których słynie” – napisał.

Po czwarte, złożył zobowiązanie wobec dystrybutorów kinowych. Zapewnił, że „każdy film zostanie w całości wprowadzony do dystrybucji kinowej, z co najmniej 45-dniowym okresem wyłączności na całym świecie, zanim zostanie udostępniony w płatnej usłudze wideo na żądanie (VOD), z zamiarem maksymalizacji widowni najbardziej udanych premier w okresie 60–90 dni lub dłuższym”. Paramount będzie nadal przestrzegać konkretnych zobowiązań, dotyczących okresów wyłączności w regionach, w których prowadzi działalność.

Po piąte, obiecał, że zachowane zostaną okna dystrybucji domowej (home video): po zakończeniu dystrybucji kinowej każdy film przejdzie do etapu domowej dystrybucji (home video window), który stanowi obecny standard rynkowy pomiędzy dystrybucją kinową a udostępnieniem w serwisach streamingowych w modelu subskrypcyjnym (SVOD).

Netflix pod ostrzałem 

List Davida Elissona to element walki lobbingowej między Netfliksem a Paramount o przychylność europejskich urzędników, którzy będą mieli sporo do powiedzenia w sprawie ewentualnej transakcji. W Unii Europejskiej będzie ona wymagała zgody m.in. Komisji Europejskiej. 

W Stanach Zjednoczonych przejęcie jest ważną sprawą. Szefa Netfliksa – Teda Sarandosa – przesłuchali senatorowie. Transakcją zająć ma się ministerstwo sprawiedliwości – poinformował prezydent USA Donald Trump, uważany za przyjaciela Larry’ego Elissona, ojca Davida i jednego z najbogatszych ludzi na świecie.

Trump zapowiedział też, że on osobiście nie będzie angażował się w losy transakcji przejęcia WBD.

Źródło: rp.pl

Film Netflix duże firmy Warner Bros Discovery Paramount Skydance
