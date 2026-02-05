Aktualizacja: 06.02.2026 02:33 Publikacja: 05.02.2026 17:34
Foto: Bloomberg
Paramount Skydance nie poddaje się w walce o przejęcie właściciela TVN. Dziś w europejskiej prasie firma zamieściła płatne ogłoszenia w formie listu od Davida Elissona, prezesa medialnej grupy i syna założyciela Oracle – Larry’ego Elissona – do osób mogących interesować się transakcją.
W liście, adresowanym do „europejskiego środowiska twórczego, miłośników filmu i fanów telewizji, ogółem do branży oraz do tych, którym zależy na przyszłości kina i sztuki” David Elisson złożył obietnice, jak postąpi Paramount, jeśli uda mu się przejąć Warner Bros. Discovery (właściciela TVN).
Najpierw jednak podkreślił rolę, jaką we współczesnym społeczeństwie odgrywają utwory wizualne opowiadające historie. Według Elissona, film i telewizja łączą ludzi bez względu na wiek, pochodzenie, poglądy polityczne i status ekonomiczny. „Ta forma sztuki jest kluczowa i musi być chroniona” – stwierdził Elisson.
„W Paramount te przekonania napędzają nas i naszą pogoń za Warner Bros. Discovery” – czytamy.
„Dostrzegamy niezwykłą szansę na połączenie naszych dwóch uznanych firm, co pozwoli nam opowiadać więcej historii, docierać do szerszej publiczności i wzmacniać oddziaływanie. Co równie ważne, wierzymy, że środowisku kreatywnemu i publiczności najlepiej służy większy wybór – a nie mniejszy – oraz rynek, który sprzyja pełnemu spektrum produkcji filmowej, tworzenia treści i prezentacji kinowych, a nie taki, który eliminuje znaczącą konkurencję poprzez tworzenie monopolu lub podmiotu dominującego” – dodał Elisson.
W liście złożył interesariuszom następujące obietnice branży i widzom.
Po pierwsze, obiecał zwiększenie produkcji filmowej. Paramount Studios i Warner Bros. Studios mają produkować co najmniej 15 wysokiej jakości filmów fabularnych rocznie, co daje łącznie co najmniej 30 filmów rocznie w całej grupie – zapewniając widzom doskonałą rozrywkę, a jednocześnie wspierając trwałe tworzenie miejsc pracy w branży filmowej i kreatywnej. Od momentu sfinalizowania transakcji Paramount-Skydance w sierpniu ubiegłego roku, Paramount zwiększył już produkcję z 8 do 15 filmów.
Po drugie, jeśli chodzi o treści podmiotów zewnętrznych i licencjonowanie, to oba studia będą nadal wspierać dynamiczny ekosystem podmiotów zewnętrznych, udzielając licencji na swoje filmy i programy na własnych platformach oraz platformach stron trzecich, pozostając jednocześnie aktywnymi nabywcami treści od studiów stron trzecich i niezależnych producentów.
Po trzecie, Elisson obiecał, że nie zamknie HBO. „HBO będzie nadal działać niezależnie pod naszym nadzorem, co pozwoli mu tworzyć więcej światowej klasy treści, z których słynie” – napisał.
Po czwarte, złożył zobowiązanie wobec dystrybutorów kinowych. Zapewnił, że „każdy film zostanie w całości wprowadzony do dystrybucji kinowej, z co najmniej 45-dniowym okresem wyłączności na całym świecie, zanim zostanie udostępniony w płatnej usłudze wideo na żądanie (VOD), z zamiarem maksymalizacji widowni najbardziej udanych premier w okresie 60–90 dni lub dłuższym”. Paramount będzie nadal przestrzegać konkretnych zobowiązań, dotyczących okresów wyłączności w regionach, w których prowadzi działalność.
Po piąte, obiecał, że zachowane zostaną okna dystrybucji domowej (home video): po zakończeniu dystrybucji kinowej każdy film przejdzie do etapu domowej dystrybucji (home video window), który stanowi obecny standard rynkowy pomiędzy dystrybucją kinową a udostępnieniem w serwisach streamingowych w modelu subskrypcyjnym (SVOD).
List Davida Elissona to element walki lobbingowej między Netfliksem a Paramount o przychylność europejskich urzędników, którzy będą mieli sporo do powiedzenia w sprawie ewentualnej transakcji. W Unii Europejskiej będzie ona wymagała zgody m.in. Komisji Europejskiej.
W Stanach Zjednoczonych przejęcie jest ważną sprawą. Szefa Netfliksa – Teda Sarandosa – przesłuchali senatorowie. Transakcją zająć ma się ministerstwo sprawiedliwości – poinformował prezydent USA Donald Trump, uważany za przyjaciela Larry’ego Elissona, ojca Davida i jednego z najbogatszych ludzi na świecie.
Trump zapowiedział też, że on osobiście nie będzie angażował się w losy transakcji przejęcia WBD.
