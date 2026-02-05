Paramount Skydance nie poddaje się w walce o przejęcie właściciela TVN. Dziś w europejskiej prasie firma zamieściła płatne ogłoszenia w formie listu od Davida Elissona, prezesa medialnej grupy i syna założyciela Oracle – Larry’ego Elissona – do osób mogących interesować się transakcją.

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie obietnice złożył David Elisson w liście do europejskiej branży kreatywnej?

W jaki sposób Paramount planuje zwiększyć produkcję filmową po ewentualnym przejęciu Warner Bros. Discovery?

Jakie zmiany zapowiedział Elisson w kontekście licencjonowania treści i działania HBO?

Jakie zobowiązania dotyczące dystrybucji kinowej i okien dystrybucji domowej złożył Paramount?

Jakie są kluczowe kwestie dotyczące transakcji z punktu widzenia władz europejskich i amerykańskich?

W jaki sposób Netflix i Paramount starają się zyskać przychylność europejskich urzędników w kontekście tej transakcji?

Co napisał v w liście do Europejczyków

W liście, adresowanym do „europejskiego środowiska twórczego, miłośników filmu i fanów telewizji, ogółem do branży oraz do tych, którym zależy na przyszłości kina i sztuki” David Elisson złożył obietnice, jak postąpi Paramount, jeśli uda mu się przejąć Warner Bros. Discovery (właściciela TVN).

Najpierw jednak podkreślił rolę, jaką we współczesnym społeczeństwie odgrywają utwory wizualne opowiadające historie. Według Elissona, film i telewizja łączą ludzi bez względu na wiek, pochodzenie, poglądy polityczne i status ekonomiczny. „Ta forma sztuki jest kluczowa i musi być chroniona” – stwierdził Elisson.