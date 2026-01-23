Aktualizacja: 23.01.2026 09:04 Publikacja: 23.01.2026 07:33
USA i Chiny zatwierdziły przejęcie TikToka. To koniec wieloletniego sporu
Foto: Kent Nishimura/Bloomberg
Umowa stanowi kamień milowy dla TikToka po latach sporów, które rozpoczęły się w sierpniu 2020 r., gdy prezydent Donald Trump próbował zakazać działania aplikacji ze względów bezpieczeństwa narodowego – przypomina agencja Reuters. Trump później zdecydował się nie egzekwować ustawy uchwalonej w kwietniu 2024 r., która zobowiązywała ByteDance do sprzedaży amerykańskich aktywów do stycznia następnego roku pod groźbą zakazu – rozwiązanie to zostało podtrzymane przez Sąd Najwyższy.
ByteDance poinformował, że spółka TikTok USDS Joint Venture LLC będzie zabezpieczać dane amerykańskich użytkowników, aplikacje oraz algorytmy poprzez wdrożenie środków ochrony prywatności danych i cyberbezpieczeństwa. Firma ujawniła jednak niewiele szczegółów dotyczących samej spółki.
Trump pochwalił porozumienie we wpisie w mediach społecznościowych, pisząc, że TikTok „będzie teraz własnością grupy wielkich amerykańskich patriotów i inwestorów – największych na świecie”. Podziękował także chińskiemu prezydentowi Xi Jinpingowi „za współpracę i ostateczne zatwierdzenie umowy. Mógł postąpić inaczej, ale tego nie zrobił, za co należy mu się uznanie”.
Zgodnie z porozumieniem amerykańscy i międzynarodowi inwestorzy będą posiadać 80,1 proc. udziałów w spółce joint venture, natomiast ByteDance zachowa 19,9 proc.
Trzej główni inwestorzy zarządzający TikTok USDS JV – gigant chmury obliczeniowej Oracle, fundusz private equity Silver Lake oraz mająca siedzibę w Abu Zabi firma inwestycyjna MGX – obejmą po 15 proc. udziałów każdy.
Przedstawiciel Białego Domu poinformował agencję Reuters, że zarówno rząd USA, jak i rząd Chin zatwierdziły umowę.
TikTok poinformował, że wśród inwestorów spółki joint venture znajdują się m.in. Dell Family Office – firma inwestycyjna założyciela Dell Technologies Michaela Della – a także Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI oraz NJJ Capital.
Byli menedżerowie TikTok USDS, Adam Presser i Will Farrell, zostali mianowani odpowiednio dyrektorem generalnym oraz dyrektorem ds. bezpieczeństwa. Do rady nadzorczej spółki dołączył również dyrektor generalny TikToka Shou Chew, który odpowiada za globalną działalność i strategię firmy.
Jak poinformował TikTok, spółka joint venture będzie ponownie trenować, testować i aktualizować algorytm rekomendacji treści na podstawie danych amerykańskich użytkowników, a sam algorytm będzie zabezpieczony w amerykańskiej chmurze Oracle.
Nowa spółka joint venture ma otrzymywać część przychodów w zamian za usługi technologiczne i związane z danymi – dodali informatorzy.
