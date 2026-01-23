Umowa stanowi kamień milowy dla TikToka po latach sporów, które rozpoczęły się w sierpniu 2020 r., gdy prezydent Donald Trump próbował zakazać działania aplikacji ze względów bezpieczeństwa narodowego – przypomina agencja Reuters. Trump później zdecydował się nie egzekwować ustawy uchwalonej w kwietniu 2024 r., która zobowiązywała ByteDance do sprzedaży amerykańskich aktywów do stycznia następnego roku pod groźbą zakazu – rozwiązanie to zostało podtrzymane przez Sąd Najwyższy.

ByteDance poinformował, że spółka TikTok USDS Joint Venture LLC będzie zabezpieczać dane amerykańskich użytkowników, aplikacje oraz algorytmy poprzez wdrożenie środków ochrony prywatności danych i cyberbezpieczeństwa. Firma ujawniła jednak niewiele szczegółów dotyczących samej spółki.

Trump pochwalił porozumienie we wpisie w mediach społecznościowych, pisząc, że TikTok „będzie teraz własnością grupy wielkich amerykańskich patriotów i inwestorów – największych na świecie”. Podziękował także chińskiemu prezydentowi Xi Jinpingowi „za współpracę i ostateczne zatwierdzenie umowy. Mógł postąpić inaczej, ale tego nie zrobił, za co należy mu się uznanie”.

Kto jest udziałowcem amerykańskiej spółki TikToka

Zgodnie z porozumieniem amerykańscy i międzynarodowi inwestorzy będą posiadać 80,1 proc. udziałów w spółce joint venture, natomiast ByteDance zachowa 19,9 proc.