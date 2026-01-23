Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

TikTok tworzy spółkę w USA, by uniknąć zakazu. Jest decyzja ByteDance

Chiński właściciel TikToka, firma ByteDance, poinformował, że sfinalizował umowę dotyczącą utworzenia spółki joint venture, w której większościowym udziałowcem będą podmioty amerykańskie. Celem porozumienia jest zabezpieczenie danych użytkowników z USA i uniknięcie zakazu działalności aplikacji krótkich wideo, z której korzysta ponad 200 milionów Amerykanów.

Publikacja: 23.01.2026 07:33

USA i Chiny zatwierdziły przejęcie TikToka. To koniec wieloletniego sporu

USA i Chiny zatwierdziły przejęcie TikToka. To koniec wieloletniego sporu

Foto: Kent Nishimura/Bloomberg

Urszula Lesman

Umowa stanowi kamień milowy dla TikToka po latach sporów, które rozpoczęły się w sierpniu 2020 r., gdy prezydent Donald Trump próbował zakazać działania aplikacji ze względów bezpieczeństwa narodowego – przypomina agencja Reuters. Trump później zdecydował się nie egzekwować ustawy uchwalonej w kwietniu 2024 r., która zobowiązywała ByteDance do sprzedaży amerykańskich aktywów do stycznia następnego roku pod groźbą zakazu – rozwiązanie to zostało podtrzymane przez Sąd Najwyższy.

ByteDance poinformował, że spółka TikTok USDS Joint Venture LLC będzie zabezpieczać dane amerykańskich użytkowników, aplikacje oraz algorytmy poprzez wdrożenie środków ochrony prywatności danych i cyberbezpieczeństwa. Firma ujawniła jednak niewiele szczegółów dotyczących samej spółki.

Czytaj więcej

Miliarder chętny na zakup TikToka „w zawieszeniu”. Co zrobi Donald Trump?
Media
Miliarder chętny na zakup TikToka „w zawieszeniu”. Co zrobi Donald Trump?

Trump pochwalił porozumienie we wpisie w mediach społecznościowych, pisząc, że TikTok „będzie teraz własnością grupy wielkich amerykańskich patriotów i inwestorów – największych na świecie”. Podziękował także chińskiemu prezydentowi Xi Jinpingowi „za współpracę i ostateczne zatwierdzenie umowy. Mógł postąpić inaczej, ale tego nie zrobił, za co należy mu się uznanie”.

Kto jest udziałowcem amerykańskiej spółki TikToka

Zgodnie z porozumieniem amerykańscy i międzynarodowi inwestorzy będą posiadać 80,1 proc. udziałów w spółce joint venture, natomiast ByteDance zachowa 19,9 proc.

Reklama
Reklama

Trzej główni inwestorzy zarządzający TikTok USDS JV – gigant chmury obliczeniowej Oracle, fundusz private equity Silver Lake oraz mająca siedzibę w Abu Zabi firma inwestycyjna MGX – obejmą po 15 proc. udziałów każdy.

Czytaj więcej

Donald Trump i Xi Jinping osiągnęli postęp w sprawie porozumienia dotyczącego TikToka
Media
Donald Trump i Xi Jinping osiągnęli postęp w sprawie porozumienia dotyczącego TikToka

Przedstawiciel Białego Domu poinformował agencję Reuters, że zarówno rząd USA, jak i rząd Chin zatwierdziły umowę.

TikTok poinformował, że wśród inwestorów spółki joint venture znajdują się m.in. Dell Family Office – firma inwestycyjna założyciela Dell Technologies Michaela Della – a także Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI oraz NJJ Capital.

Byli menedżerowie TikTok USDS, Adam Presser i Will Farrell, zostali mianowani odpowiednio dyrektorem generalnym oraz dyrektorem ds. bezpieczeństwa. Do rady nadzorczej spółki dołączył również dyrektor generalny TikToka Shou Chew, który odpowiada za globalną działalność i strategię firmy.

Czytaj więcej

Czy Amerykanie wygrali bitwę o TikToka?
Media
Czy Amerykanie wygrali bitwę o TikToka?
Reklama
Reklama

Jak poinformował TikTok, spółka joint venture będzie ponownie trenować, testować i aktualizować algorytm rekomendacji treści na podstawie danych amerykańskich użytkowników, a sam algorytm będzie zabezpieczony w amerykańskiej chmurze Oracle.

Nowa spółka joint venture ma otrzymywać część przychodów w zamian za usługi technologiczne i związane z danymi – dodali informatorzy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Technologie Internet TikTok
Netflix bije rekordy, lecz w Polsce telewizja nadal wygrywa walkę o czas widza
Media
Netflix doszedł do 325 mln użytkowników. Telewizje nie oddają łatwo pola
Polska branża gier może być mocniejsza. Rząd szykuje nową strategię
Media
Polska branża gier może być mocniejsza. Rząd szykuje nową strategię
Netflix stawia wszystko na gotówkę. Walka o Warner Bros wchodzi w decydującą fazę
Media
82,7 mld dolarów na stole. Netflix zmienia strategię w bitwie o Warner Bros
Polak przed ekranem. Mniej widzów streamingu, Polsat przed grupą TVN
Media
Polak przed ekranem. Mniej widzów streamingu, Polsat przed grupą TVN
Prezydent USA Donald Trump
Media
Donald Trump zainwestował co najmniej milion dolarów w obligacje Netfliksa i Warner Bros.
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama