Nie jest jasne, w jakim stopniu chińska firma macierzysta TikToka zachowałaby kontrolę nad algorytmem w USA w ramach umowy licencyjnej. Według „Financial Timesa”, nowa amerykańska wersja TikToka wykorzysta przynajmniej część chińskiego algorytmu, ale będzie go trenować w USA na danych amerykańskich użytkowników. – Najważniejszym warunkiem Pekinu jest umowa licencyjna. Pekin chce być postrzegany jako eksporter chińskiej technologii do USA i na świat – powiedział „Financial Timesowi” jeden z azjatyckich inwestorów, będący dużym udziałowcem w ByteDance.

– Nie byliśmy skłonni rezygnować z bezpieczeństwa narodowego na rzecz tej umowy. Udało nam się więc osiągnąć szereg porozumień, głównie dotyczących rzeczy, których nie będziemy robić w przyszłości, a które nie będą miały wpływu na bezpieczeństwo narodowe – zadeklarował natomiast Bessent.

Dlaczego sprawa kontroli nad TikTokiem wzbudza kontrowersje?

W kwietniu 2024 r. Kongres USA przyjął Ustawę o Ochronie Amerykanów przed Aplikacjami Kontrolowanymi przez Zagranicznych Adwersarzy. Przewiduje ona, że spółka ByteDance musi sprzedać swoje amerykańskie aktywa albo platforma TikTok zostanie zablokowana w USA. Blokada pierwotnie miała wejść w życie 19 stycznia 2025 r., ale ustawa dała prezydentowi możliwość przesuwania tego terminu o kolejne 90 dni. Z opcji tej skorzystał już kilkukrotnie prezydent Donald Trump. Ostatnim razem zrobił to w środę, co ma dać czas na sfinalizowanie umowy w sprawie TikToka.

TikToka i kontrolującą go spółkę ByteDance posądzano o wiele złych rzeczy – od związków z tajnymi służbami komunistycznych Chin, poprzez nadmierne gromadzenie danych osobowych i stosowanie uzależniających algorytmów, po promowanie zachowań antyspołecznych. Jednym z impulsów, który skłonił amerykańskich ustawodawców do przyjęcia ustawy uderzającej w tę aplikację, było to, że dużą popularność wśród młodych Amerykanów zaczęły zdobywać treści uznane za antysemickie, rozpowszechniane na TikToku. Tymczasem ByteDance starała się publicznie minimalizować swoje związki z Chinami (choć ma siedzibę w Pekinie, a dwóch jej założycieli to obywatele ChRL) i przedstawiać jako spółka „międzynarodowa”. W oficjalnych komunikatach podkreślała, że „TikTok nie jest nawet dostępny w Chinach”. Pomijała jednak to, że działa tam jego aplikacja Douyin – pod wieloma względami podobna do TikToka, ale której algorytmy promują wśród chińskiej młodzieży głównie treści popularnonaukowe i patriotyczne.

– Czy to rzeczywiście ważne dla Chin, by szpiegować młode dzieciaki oglądające szalone filmiki? Oni produkują wasze komputery, wasze telefony i inne rzeczy. Czyż to nie większe zagrożenie? – stwierdził prezydent Trump w styczniowym wywiadzie dla Fox News. Odniósł się w ten sposób do pytania o ewentualne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, jakie stanowi TikTok. O ile kilka lat wcześniej, za swojej pierwszej kadencji chciał zakazać działalności tej platformy w USA, to obecnie chwali się tym, że utrzymał do niej dostęp dla jej 170 mln amerykańskich użytkowników. Co się stało, że tak mocno zmienił swoje stanowisko?