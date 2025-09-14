Z tego artykułu się dowiesz: Jakie postępowania antydyskryminacyjne i dotyczące dumpingu wszczęło Ministerstwo Handlu Chin przeciwko USA?

Jakie kwestie gospodarcze zostaną omówione podczas rozmów handlowych USA-Chiny w Madrycie?

Jakie podmioty z Chin znalazły się na liście ograniczonego handlu USA i dlaczego?

Jakie są oczekiwania analityków dotyczące rezultatów rozmów handlowych w Madrycie?

W jaki sposób rozmowy w Madrycie mogą wpływać na przyszłe spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem?

Pierwsze postępowanie ma zbadać, czy Waszyngton dyskryminował chińskie firmy w ramach polityki handlowej dotyczącej chipów. Drugie dotyczy podejrzeń o dumping importowanych amerykańskich chipów analogowych wykorzystywanych m.in. w aparatach słuchowych, routerach Wi-Fi i czujnikach temperatury.

Reklama Reklama

Ministerstwo oświadczyło, że Stany Zjednoczone nałożyły w ostatnich latach szereg ograniczeń wobec Chin w zakresie chipów, w tym dochodzenia w sprawie dyskryminacji handlowej oraz kontrole eksportu — informuje Reuters. Takie „protekcjonistyczne” praktyki to potencjalne dyskryminowanie Chin i mają na celu ograniczenie oraz tłumienie rozwoju chińskich sektorów zaawansowanych technologii, takich jak produkcja chipów do obliczeń wysokiej mocy i sztucznej inteligencji — dodano.

W Madrycie rozpoczyna się kolejna runda negocjacji handlowych między Chinami a USA

Delegacja pod przewodnictwem wicepremiera He Lifenga ma rozpocząć kolejną rundę dialogu ze Stanami Zjednoczonymi w dniach 14–17 września w Madrycie. Ministerstwo Handlu zapowiedziało, że obie strony będą rozmawiać o kwestiach gospodarczych i handlowych, takich jak amerykańskie cła, „nadużycia” kontroli eksportu oraz kwestia sprzedaży platformy internetowej TikTok.