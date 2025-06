W ubiegłym tygodniu sekretarz skarbu USA Scott Bessent przyznał, że negocjacje handlowe z Chinami „lekko utknęły w miejscu” i konieczna może być bezpośrednia rozmowa między amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem a przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.

Wojna handlowa. Kiedy Donald Trump porozmawia z Xi Jinpingiem o karnych cłach?

Ostatnio rozmawiali oni ze sobą w styczniu, niedługo przed zaprzysiężeniem prezydenta USA na drugą kadencję. 12 maja przedstawiciele administracji Trumpa, w tym Scott Bessent, spotkali się w Szwajcarii z chińskimi dyplomatami i zawarli tymczasowy rozejm handlowy. Zgodnie z umową obu stron, Stany Zjednoczone obniżyły karne cła na import towarów z Państwa Środka ze 145 proc. do 30 proc., a chiński rząd zmniejszył stawki celne na dobra z USA ze 125 proc. do 10 proc.

Od tego momentu sytuacja się nie zmieniła. Ostatnio Biały Dom sygnalizował, że do rozmowy telefonicznej przywódców obu państw może dojść w bieżącym tygodniu. Tymczasem w środę, 4 czerwca, Donald Trump wyraźnie oddalił tę perspektywę, odnosząc się we wpisie do jego relacji z prezydentem Chin.

„Lubię prezydenta Chin Xi, zawsze lubiłem i zawsze będę, ale jest on bardzo twardy i ekstremalnie trudno się z nim porozumieć!!!” – oświadczył Donald Trump w poście zamieszczonym na portalu Truth Social.