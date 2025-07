Siedziba UNESCO w Paryżu Foto: REUTERS/Abdul Saboor

Stany Zjednoczone w UNESCO – historia rozstań i powrotów

UNESCO to Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury - wyspecjalizowana organizacja ONZ, powołana na mocy dokumentu podpisanego w 1945 r. Stany Zjednoczone przystąpiły do organizacji od razu po jej założeniu, jednak wycofały się w 1984 r., za prezydentury Ronalda Reagana, zarzucając UNESCO niewłaściwe zarządzanie finansami, wrogość wobec wolnego rynku i wolności prasy oraz uprzedzenia wobec USA. W czasach George'a W. Busha w 2003 r. USA powróciły do UNESCO - ówczesny prezydent ocenił, że wdrożono niezbędne reformy. W 2017 r. Donald Trump podczas swej pierwszej kadencji ponownie wycofał Stany Zjednoczone z UNESCO, powołując się przy tym na rzekome antyizraelskie uprzedzenia tej instytucji. Za jego rządów USA wycofały się także ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) czy Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Decyzje te odwołał prezydent Joe Biden, który rozpoczął urzędowanie w 2021 r. W 2023 r. Stany Zjednoczone ponownie przystąpiły do UNESCO - ówczesna administracja amerykańska argumentowała, że to decyzja konieczna, by przeciwdziałać rosnącym chińskim wpływom w organizacji.

Stany Zjednoczone przestały łożyć na UNESCO w 2011 r., gdy prezydentem był Barack Obama. Decyzja zapadła po tym, jak do UNESCO przyjęto Palestynę. Administracja Bidena zadeklarowała, że USA wpłacą zaległe składki w łącznej wysokości ponad 600 milionów dolarów.

Obecnie USA pokrywają ok. 8 proc. budżetu UNESCO, zaś gdy Trump pierwszy raz wycofał kraj z organizacji, odsetek ten wynosił ok. 20 proc.