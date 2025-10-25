07:13 Wysłannik Putina: Jesteśmy blisko „rozwiązania dyplomatycznego”

Rosja, USA i Ukraina są blisko rozwiązania dyplomatycznego w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie – poinformował w telewizji CNN wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew. - Myślę, że Rosja i USA i Ukraina właściwie są dosyć blisko rozwiązania dyplomatycznego. To duży krok ze strony prezydenta Zełenskiego, że już przyznaje, że chodzi o linie frontu - podkreślił Dmitrijew.

06:58 Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi

W nocy z piątku na sobotę Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi stolicę Ukrainy, Kijów. Rannych zostało co najmniej osiem osób – poinformował w sobotę nad ranem mer miasta Witalij Kliczko w mediach społecznościowych.

W stolicy słychać było serię potężnych eksplozji, a potem wybuchły pożary. Celem rosyjskiego ataku prawdopodobnie były elektrownie cieplne.

06:46 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1339 dniu wojny

Foto: PAP

