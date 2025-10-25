Aktualizacja: 25.10.2025 07:43 Publikacja: 25.10.2025 06:30
Rosja, USA i Ukraina są blisko rozwiązania dyplomatycznego w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie – poinformował w telewizji CNN wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew. - Myślę, że Rosja i USA i Ukraina właściwie są dosyć blisko rozwiązania dyplomatycznego. To duży krok ze strony prezydenta Zełenskiego, że już przyznaje, że chodzi o linie frontu - podkreślił Dmitrijew.
W nocy z piątku na sobotę Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi stolicę Ukrainy, Kijów. Rannych zostało co najmniej osiem osób – poinformował w sobotę nad ranem mer miasta Witalij Kliczko w mediach społecznościowych.
W stolicy słychać było serię potężnych eksplozji, a potem wybuchły pożary. Celem rosyjskiego ataku prawdopodobnie były elektrownie cieplne.
Foto: PAP
