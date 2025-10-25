Stany Zjednoczone szykują kolejne sankcje wobec Rosji. Ale czekają na ruch Europy

W tym kontekście Waszyngton popiera pomysł wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów przez Unię Europejską do zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy. Rozważane jest także sięgnięcie po rosyjskie aktywa przetrzymywane w USA, aby wesprzeć ukraińskie wysiłki wojenne.

Choć nie jest jeszcze pewne, czy te sankcje zostaną wprowadzone natychmiast, administracja dysponuje już rozbudowanym zestawem narzędzi do zwiększenia presji na Rosję. Niedawne sankcje, uderzające w firmy naftowe Łukoil i Rosnieft, spowodowały wzrost cen ropy o 2 dolary i skłoniły duże azjatyckie kraje do szukania alternatywnych dostaw.

Kolejne planowane sankcje mają dotyczyć rosyjskiego sektora bankowego oraz infrastruktury naftowej. Ukraińskie władze postulują odcięcie rosyjskich banków od systemu dolarowego. W USA rośnie presja na przyjęcie dwupartyjnej ustawy sankcyjnej, którą Trump jest skłonny poprzeć.

Rosjanie wciąż liczą na poprawę stosunków z USA

Ukraińska ambasada w Waszyngtonie pozytywnie ocenia ostatnie sankcje, podkreślając, że rozmontowanie rosyjskiej machiny wojennej to humanitarna droga do zakończenia wojny.