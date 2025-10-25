Stany Zjednoczone szykują kolejne sankcje wobec Rosji. Ale czekają na ruch Europy

Aktualizacja: 25.10.2025 17:39 Publikacja: 25.10.2025 17:00
Włądimir Putin
Foto: Reuters, Alexander Shcherbak
W tym kontekście Waszyngton popiera pomysł wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów przez Unię Europejską do zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy. Rozważane jest także sięgnięcie po rosyjskie aktywa przetrzymywane w USA, aby wesprzeć ukraińskie wysiłki wojenne.
Choć nie jest jeszcze pewne, czy te sankcje zostaną wprowadzone natychmiast, administracja dysponuje już rozbudowanym zestawem narzędzi do zwiększenia presji na Rosję. Niedawne sankcje, uderzające w firmy naftowe Łukoil i Rosnieft, spowodowały wzrost cen ropy o 2 dolary i skłoniły duże azjatyckie kraje do szukania alternatywnych dostaw.
Kolejne planowane sankcje mają dotyczyć rosyjskiego sektora bankowego oraz infrastruktury naftowej. Ukraińskie władze postulują odcięcie rosyjskich banków od systemu dolarowego. W USA rośnie presja na przyjęcie dwupartyjnej ustawy sankcyjnej, którą Trump jest skłonny poprzeć.
Ukraińska ambasada w Waszyngtonie pozytywnie ocenia ostatnie sankcje, podkreślając, że rozmontowanie rosyjskiej machiny wojennej to humanitarna droga do zakończenia wojny.
Tydzień przed nałożeniem sankcji i po zapowiedzi spotkania Trumpa z Putinem, która zaskoczyła Ukrainę, odbyło się spotkanie Trump–Zełenski, podczas którego amerykańscy urzędnicy próbowali nakłonić ukraińskiego prezydenta do ustępstw terytorialnych w Donbasie. Spotkało się to z odmową. Trump zasugerował zamrożenie konfliktu na istniejących liniach frontu.
Rosja złożyła własne propozycje pokojowe, ale później Trump odwołał spotkanie z Putinem, tłumacząc, że „uznał je za niewłaściwe”. Strona rosyjska uważa jednak, że rozmowy zostały jedynie przełożone na inny, nieokreślony termin.
W USA przebywa obecnie Kirył Dmitriew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) i specjalny wysłannik Kremla. Ma spotkać się z przedstawicielami administracji Trumpa, „aby kontynuować dyskusje na temat relacji amerykańsko-rosyjskich”.
W poście opublikowanym w piątek na X, Dmitriew stwierdził, że jego wizyta została „zaplanowana jakiś czas temu na zaproszenie strony amerykańskiej” i zapewnił, że „dialog USA-Rosja będzie kontynuowany pomimo ostatnich nieprzyjaznych kroków”.
Wsparcie dla Ukrainy wzrosło, gdy proces zatwierdzania przez USA dostarczania danych wywiadowczych niezbędnych do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu przeniesiono z Pentagonu do Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych w Niemczech, uważanego za bardziej zdecydowanego wobec Rosji. Mimo tego Trump wciąż nie zgadza się na dostarczenie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk, o które Kijów od miesięcy zabiega.
USA mocno naciskają na Europę, by zaostrzyła sankcje wobec Rosji. Podczas ogłaszania nowych restrykcji amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent wezwał UE do pójścia w ślady Stanów Zjednoczonych. Jednak unijny urzędnik wskazał, że nałożenie pełnej blokady na Łukoil będzie trudne z powodu silnych powiązań firmy z gospodarką europejską — Łukoil posiada rafinerie w Bułgarii i Rumunii oraz szeroką sieć stacji paliw na kontynencie. Dlatego UE rozważa stopniowe wycofywanie się z powiązań z rosyjskim sektorem przed wprowadzeniem pełnych sankcji.
Źródło: rp.pl, Reuters
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
