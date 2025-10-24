Aktualizacja: 24.10.2025 15:02 Publikacja: 24.10.2025 14:26
Donald Trump
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Stany Zjednoczone podjęły decyzję o nałożeniu sankcji na największe rosyjskie spółki naftowe – Rosnieft i Łukoil – oraz ich spółki zależne (takie, w których koncerny te mają co najmniej 50 proc. udziałów). Do nałożenia sankcji doszło po tym, gdy okazało się, że w najbliższym czasie nie dojdzie do szczytu z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina w Budapeszcie.
Czytaj więcej
Stany Zjednoczone podjęły decyzję o nałożenie sankcji na największe rosyjskie spółki naftowe - Ro...
W wyniku nałożonych sankcji Chiny przerwały import rosyjskiej ropy. Chińskie państwowe giganty paliwowe – PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil – wstrzymały zawieranie nowych umów. Wpłynie to nawet na jedną trzecią rosyjskiego eksportu ropy do Chin drogą morską, a Chiny to od początku agresji Putina na Ukrainę największy donator wojennej kasy Kremla.
W odpowiedzi Władimir Putin stwierdził, że sankcje są „nieprzyjaznym krokiem”, który „nie wpłynie znacząco na dobrobyt gospodarczy Rosji”. – To nieprzyjazny krok, który nie wzmacnia stosunków rosyjsko-amerykańskich, a jedynie ma wywrzeć presję polityczną – powiedział rosyjski przywódca. – Żaden szanujący się kraj ani żaden szanujący się naród nie podejmuje decyzji pod presją – dodał.
– Cieszę się, że tak to widzi – odpowiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu. – Za sześć miesięcy zobaczymy, jak to działa – mówił.
Czytaj więcej
Władimir Putin twierdzi, że nowe sankcje USA na Rosję nie wpłyną znacząco na gospodarkę Rosji. W...
Według ustaleń „The Wall Street Journal”, Donald Trump otrzymał od swoich doradców trzy propozycje pakietów sankcji wobec Rosji po tym, jak Władimir Putin odmówił wstrzymania wojny. Z informacji źródeł gazety wynika, że Trump wybrał wariant o średnim stopniu konsekwencji.
Najostrzejszy pakiet zakładał uderzenie w rosyjski przemysł i elity władzy, natomiast najłagodniejszy ograniczał się do „symbolicznych kroków”. Środkowy wariant, na który ostatecznie zdecydował się prezydent, koncentrował się na sektorze energetycznym.
Według „WSJ” decyzja Trumpa była konsekwencją kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę, które następowały po jego – jak sam określał – „dobrych rozmowach telefonicznych” z Putinem. Źródła gazety twierdzą, że cierpliwość Trumpa się wyczerpała, gdy doszedł do wniosku, iż rosyjski przywódca „po prostu go zwodzi” i gra na czas.
Z kolei CNN podaje, że dyskusje na temat możliwych sankcji trwały w Białym Domu miesiącami, a sam Trump długo nie był przekonany, czy należy je w ogóle wprowadzać. Prezydent obawiał się, że zbyt ostre działania mogą zaszkodzić ewentualnym negocjacjom z Putinem.
Czytaj więcej
Rosja stanowi „stałe zagrożenie” dla europejskiego bezpieczeństwa i dlatego Ukraina powinna mieć...
Przełom, jak relacjonuje CNN, nastąpił po tym, gdy Trump odwołał planowane spotkanie z Putinem w Budapeszcie. Wówczas miał powiedzieć swoim doradcom, że jego „instynkt” podpowiada, iż należy zmienić kierunek polityki wobec Moskwy.
Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt oświadczyła, że restrykcje są „dość poważne” i mają na celu wywarcie realnej presji gospodarczej na Rosję.
– Oczekujemy, że sankcje wywrą istotny wpływ na rosyjską gospodarkę – powiedziała Leavitt, cytowana przez „WSJ”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Stany Zjednoczone podjęły decyzję o nałożeniu sankcji na największe rosyjskie spółki naftowe – Rosnieft i Łukoil – oraz ich spółki zależne (takie, w których koncerny te mają co najmniej 50 proc. udziałów). Do nałożenia sankcji doszło po tym, gdy okazało się, że w najbliższym czasie nie dojdzie do szczytu z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina w Budapeszcie.
W wyniku nałożonych sankcji Chiny przerwały import rosyjskiej ropy. Chińskie państwowe giganty paliwowe – PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil – wstrzymały zawieranie nowych umów. Wpłynie to nawet na jedną trzecią rosyjskiego eksportu ropy do Chin drogą morską, a Chiny to od początku agresji Putina na Ukrainę największy donator wojennej kasy Kremla.
Korea Północna rozpoczęła budowę pomnika upamiętniającego swoich żołnierzy, którzy zginęli podczas walk u boku R...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Litewskie Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) poinformowało, że rosyjskie samoloty wojskowe na krótko naruszyły...
W środę izraelski parlament udzielił wstępnej zgody na ustawę, która wprowadza izraelskie prawo na okupowanym Za...
Rosja stanowi „stałe zagrożenie” dla europejskiego bezpieczeństwa i dlatego Ukraina powinna mieć możliwość użyci...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Przywódcy Unii Europejskiej nigdy nie byli tak blisko przekazania Ukrainie zamrożonych w Brukseli aktywów rosyjs...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas