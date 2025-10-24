W tym tygodniu Stany Zjednoczone podjęły decyzję o nałożeniu sankcji na największe rosyjskie spółki naftowe – Rosnieft i Łukoil – oraz ich spółki zależne (takie, w których koncerny te mają co najmniej 50 proc. udziałów). Do nałożenia sankcji doszło po tym, gdy okazało się, że w najbliższym czasie nie dojdzie do szczytu z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina w Budapeszcie.

W wyniku nałożonych sankcji Chiny przerwały import rosyjskiej ropy. Chińskie państwowe giganty paliwowe – PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil – wstrzymały zawieranie nowych umów. Wpłynie to nawet na jedną trzecią rosyjskiego eksportu ropy do Chin drogą morską, a Chiny to od początku agresji Putina na Ukrainę największy donator wojennej kasy Kremla.

Choć krótkoterminowy wpływ sankcji na rosyjską gospodarkę może być ograniczony, ich znaczenie polityczne jest wyraźne – Biały Dom chce zmusić Kreml do rozmów pokojowych, co Trump wielokrotnie przedstawiał jako swój główny cel.

Trzy propozycje, by zwiększyć presję na Rosję

Twarda postawa Trumpa natychmiast znalazła poparcie wśród czołowych republikańskich polityków, którzy uznali sankcje za konieczny krok eskalacyjny wobec Moskwy. Senator Lindsey Graham napisał w mediach społecznościowych, że Putin „twierdzi, iż jest odporny na amerykańskie sankcje”, po czym dodał: „Jak powiedział prezydent Trump – czas pokaże”.