Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ryszard Petru pytany o zmianę premiera: Gdyby notowania spadały jest potrzeba zmiany

Rozumiem, że Szymon Hołownia podjął decyzję, że nie startuje w wyborach na przewodniczącego Polski 2050 - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem poseł Polski 2050 i kandydat na nowego przewodniczącego tej partii.

Publikacja: 11.12.2025 11:40

Ryszard Petru

Ryszard Petru

Foto: TV.RP.PL

Artur Bartkiewicz

- Nie jestem szmalcownikiem – zadeklarował Petru nawiązując do listu, jaki Hołownia miał skierować do członków partii. Lider Polski 2050 poinformował w nim, że podjął ostateczną decyzję, iż nie będzie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję w roli przewodniczącego Polski 2050 (Hołownia mówił o tym już we wrześniu, ale potem miał być namawiany przez część członków partii do zmiany zdania). „(...) ponieważ zakładam, że nasz szmalcownik sprzeda to zaraz na zewnątrz, bardzo proszę o wierne cytowanie” - pisze w liście Hołownia sugerując, że jeden z polityków Polski 2050 przekazuje informacje mediom. 

Reklama
Reklama

Ryszard Petru: Szymon Hołownia informował nas wszystkich ze Stanów Zjednoczonych, że nie startuje w wyborach na przewodniczącego Polski 2050

- Rozumiem, że Szymon Hołownia nie startuje. W związku z tym lista kandydatów jest już prawie znana, bo ktoś mógł złożyć wczoraj swoje podpisy i są chyba trzy dni na ich zweryfikowanie. Rozumiem, że Szymon Hołownia informował nas wszystkich z Nowego Jorku czy ze Stanów Zjednoczonych o tym, że jest taka decyzja i dobrze by było, gdyby jednak w Polsce odbyła się konferencja prasowa, bo zapewne dziennikarze i społeczeństwo ma dużo pytań. Ale ja nie chcę być jego rzecznikiem, broń Boże. Rozumiem, że podjął decyzję, że nie startuje – stwierdził jednocześnie poseł Polski 2050. 

Czytaj więcej

Szymon Hołownia i jego faworytka w wyborach na przewodniczącą Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałę
Polityka
Szymon Hołownia podjął decyzję w kwestii wyborów na szefa Polski 2050

Petru podkreślił, że jego zdaniem Hołownia powinien nadal być przewodniczącym partii „a jednocześnie wejść do rządu na stanowisko wicepremiera”. - Wtedy dałoby to możliwość nowego otwarcia (...) i większej skuteczności. Był świetnym marszałkiem Sejmu. Natomiast to się nie przekładało na poparcie partii, bo ludzie nie postrzegali tego jako działalności partyjnej (...). I to stwarzało dobre wrażenie, ale nie przełożyło się w żaden sposób na postulaty z którymi szliśmy do wyborów. Mówię to dlatego, że tylko w rządzie można realizować program partii politycznej i tam można być skutecznym. A nam zabrakło skuteczności, wyrazistości i w pewnym sensie koalicyjności. Bo żeby być skutecznym, to trzeba się dogadywać - tłumaczył Petru. 

Reklama
Reklama

Ryszard Petru ocenia rząd na cztery minus. Czy jego zdaniem możliwa jest zmiana premiera?

W ocenie posła „kontynuacja dotychczasowej polityki” przez Polskę 2050 będzie oznaczała „kontynuację poparcia, które pojawia się w sondażach” (Polska 2050 ląduje w nich regularnie poniżej progu wyborczego, w niektórych badaniach ma poparcie nawet niższe niż 2 proc. - red.). - I jest to nieakceptowalne z punktu widzenia zarówno wyborców, członków partii, struktur partyjnych, posłów, jak i również całej koalicji. Bo wariant, w którym żadna inna partia niż KO nie wchodzi do parlamentu, oznacza PiS u władzy z Grzegorzem Braunem i z Konfederacją - podkreślił poseł. Jak dodał „to jest dramat dla Polski” zwłaszcza w sytuacji, gdy prezydentem jest Karol Nawrocki. 

Szymon Holownia był świetnym marszałkiem Sejmu. Natomiast to się nie przekładało na poparcie partii, bo ludzie nie postrzegali tego jako działalności partyjnej

Ryszard Petru, poseł Polski 2050

- Ważne jest to, żeby każda z tych partii zrobiła tyle, ile może, aby odzyskać zaufanie wyborców. Istotnie ponad progiem, istotnie ponad progiem. I ta umiejętność dogadywania się z koalicjantami, wydaje mi się tu jest krytyczna. A tego moim zdaniem zabrakło - ocenił Petru. 

Petru pytany był też m.in. jaką ocenę wystawiłby po dwóch latach rządowi Donalda Tuska. - Cztery minus – odparł. 

Mówiąc o osiągnięciach rządu Petru wskazywał na deregulację. - Jeżeli chodzi o kwestie związane z przywracaniem w Polsce wymiaru sprawiedliwości, to, wydaje mi się, mamy olbrzymi postęp. Bardzo cieszę się również z tego, że zostały postawione zarzuty wobec osób związanych z Funduszem Sprawiedliwości - wyliczał. 

Na pytanie jaką ocenę wystawiłby Donaldowi Tuskowi, Petru odpowiedział: „tak samo 4 minus”. A czy zdaniem Petru na stanowisku premiera może dojść do zmiany przed końcem kadencji? - To jest decyzja Platformy Obywatelskiej – zastrzegł poseł Polski 2050. Dopytywany stwierdził, że gdyby przed wyborami notowania rządu spadały, „wtedy naturalna jest potrzeba zmiany”.  Na pytanie czy zmiany premiera, Petru odparł: „na przykład”.

Reklama
Reklama

- Ja startuję na szefa Polski 2050, mamy bardzo niskie sondaże i ja chcę się skupić na tym, co mogę zmienić - uciął temat poseł. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Osoby Donald Tusk Ryszard Petru Szymon Hołownia Polska 2050
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Donald Tusk
Polityka
Dwa lata rządów Donalda Tuska. Polacy mówią, jak im się żyje i czego oczekują
Lewica idzie na całość i składa radykalną reformę systemu ochrony zdrowia
Polityka
Lewica idzie na całość i składa radykalną reformę systemu ochrony zdrowia
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz
Polityka
Sławomir Cenckiewicz: Jest okazja, żeby odwiesić pobór do wojska
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej
Polityka
Demonstranci zagłuszali Jarosława Kaczyńskiego przed pomnikiem smoleńskim. Nazwał ich zbrodniarzami
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama