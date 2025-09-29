Rzeczpospolita
Szymon Hołownia chce pożegnać się z polityką. Jego plan zakłada zgodę rządu i prezydenta

Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia w sobotę zapowiedział, że nie będę ubiegać się w styczniowych wyborach o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Jak informuje Onet.pl, Hołownia liczy na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Publikacja: 29.09.2025 07:49

Marszałek Sejmu, przewodniczący partii Polska 2050 Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu, przewodniczący partii Polska 2050 Szymon Hołownia

Foto: PAP/Marcin Obara

Przemysław Malinowski

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Później ma zastąpić go na tym stanowisku współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Rada Krajowa Polski 2050 w sobotę podjęła uchwałę „jednogłośnie rekomendującą marszałka Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu w momencie zgodnym z umową koalicyjną”. Na konferencji prasowej Hołownia poinformował dziennikarzy, że miał propozycję wejścia do rządu, ale odmówił. 

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia
Polityka
Dla Polski 2050 idzie jesień

Szymon Hołownia rezygnuje z kierowania Polską 2050

– Była rozmowa o tym, żebym wszedł do rządu na stanowisko wicepremiera, przyznaję, ale to nie jest moja droga w polityce. Bardzo jasno to powiedziałem panu premierowi i mu podziękowałem za propozycję i rozmowy. Są różne typy polityków: ja jestem politykiem, który spełnia się w parlamencie, politykiem, który chce doprowadzić do tego, by sytuacja deeskalowała i szczyci się, że jest politykiem pokoju – mówił Hołownia.

Lider Polski 2050 zadeklarował również, że od stycznia nie będzie już stał na czele partii. – Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie „przekazuję pałeczkę w sztafecie”. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji – powiedział.

Szymon Hołownia
Polityka
Ważne oświadczenie Szymona Hołowni. „To ten moment, ta chwila”

Portal Onet.pl informuje, że celem Hołowni jest stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, co oznaczałoby pożegnanie z polską sceną polityczną. Na decyzję marszałka Sejmu miał wpłynąć wynik wyborów prezydenckich, w których uzyskał zaledwie 4,99 proc. głosów.

Hołownia – jak podaje portal – od kilku miesięcy stara się o posadę w Genewie. Od wyborów prezydenckich stara się zachować dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Aby dostać nominację na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, Hołownia musiałby uzyskać poparcie polskich władz i prezydenta.

Spotkanie Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana

Na początku lipca media informowały, że Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu jednego z europosłów Prawa i Sprawiedliwości – Adama Bielana. Do spotkania doszło w czwartek przed północą. Potem do mieszkania Bielana – jak ustalili fotoreporterzy „Faktu” – przyjechał między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia jeszcze we wpisie na platformie X ocenił, że „wzmożenie i ekscytacja” związane ze spotkaniem nie są „ani uzasadnione, ani wskazane”.

„Jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który – podkreślam – regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów. Twardo stoję na stanowisku, że – zwłaszcza w obecnych czasach – politycy różnych opcji powinni ze sobą rozmawiać, inaczej pozabijamy się nawzajem. Uważam to za normę, nie za odstępstwo od niej i nadal będę tak właśnie, jako marszałek Sejmu, postępował” – napisał Hołownia.

Źródło: rp.pl

