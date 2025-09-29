Aktualizacja: 29.09.2025 08:14 Publikacja: 29.09.2025 07:49
Marszałek Sejmu, przewodniczący partii Polska 2050 Szymon Hołownia
Foto: PAP/Marcin Obara
Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Później ma zastąpić go na tym stanowisku współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.
Rada Krajowa Polski 2050 w sobotę podjęła uchwałę „jednogłośnie rekomendującą marszałka Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu w momencie zgodnym z umową koalicyjną”. Na konferencji prasowej Hołownia poinformował dziennikarzy, że miał propozycję wejścia do rządu, ale odmówił.
Czytaj więcej
Po wakacjach Polskę 2050 czeka wybór władz. A potem nastąpi rotacja marszałka Sejmu. To zdecyduje...
– Była rozmowa o tym, żebym wszedł do rządu na stanowisko wicepremiera, przyznaję, ale to nie jest moja droga w polityce. Bardzo jasno to powiedziałem panu premierowi i mu podziękowałem za propozycję i rozmowy. Są różne typy polityków: ja jestem politykiem, który spełnia się w parlamencie, politykiem, który chce doprowadzić do tego, by sytuacja deeskalowała i szczyci się, że jest politykiem pokoju – mówił Hołownia.
Lider Polski 2050 zadeklarował również, że od stycznia nie będzie już stał na czele partii. – Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie „przekazuję pałeczkę w sztafecie”. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji – powiedział.
Czytaj więcej
Podjąłem decyzję, że nie będę ubiegał się w styczniowych wyborach o funkcję przewodniczącego Pols...
Portal Onet.pl informuje, że celem Hołowni jest stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, co oznaczałoby pożegnanie z polską sceną polityczną. Na decyzję marszałka Sejmu miał wpłynąć wynik wyborów prezydenckich, w których uzyskał zaledwie 4,99 proc. głosów.
Hołownia – jak podaje portal – od kilku miesięcy stara się o posadę w Genewie. Od wyborów prezydenckich stara się zachować dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Aby dostać nominację na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, Hołownia musiałby uzyskać poparcie polskich władz i prezydenta.
Na początku lipca media informowały, że Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu jednego z europosłów Prawa i Sprawiedliwości – Adama Bielana. Do spotkania doszło w czwartek przed północą. Potem do mieszkania Bielana – jak ustalili fotoreporterzy „Faktu” – przyjechał między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia jeszcze we wpisie na platformie X ocenił, że „wzmożenie i ekscytacja” związane ze spotkaniem nie są „ani uzasadnione, ani wskazane”.
„Jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który – podkreślam – regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów. Twardo stoję na stanowisku, że – zwłaszcza w obecnych czasach – politycy różnych opcji powinni ze sobą rozmawiać, inaczej pozabijamy się nawzajem. Uważam to za normę, nie za odstępstwo od niej i nadal będę tak właśnie, jako marszałek Sejmu, postępował” – napisał Hołownia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Później ma zastąpić go na tym stanowisku współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.
Rada Krajowa Polski 2050 w sobotę podjęła uchwałę „jednogłośnie rekomendującą marszałka Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu w momencie zgodnym z umową koalicyjną”. Na konferencji prasowej Hołownia poinformował dziennikarzy, że miał propozycję wejścia do rządu, ale odmówił.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Po godzinie 6.00 funkcjonariusze policji pojawili się przed domem Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu. Na miejscu nikogo...
Polacy są podzieleni w ocenie pracy Donalda Tuska – wskazuje najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Survey...
„Kto, Pani/Pana zdaniem, z perspektywy czasu, byłby lepszym prezydentem USA biorąc pod uwagę polskie interesy?”...
Rząd nie poprze projektów Lewicy i Polski 2050 ograniczających sprzedaż alkoholu, ale i tak mają one szanse w Se...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas