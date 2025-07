Jak Szymon Hołownia może wzmocnić wiarygodność Polski 2050

Oficjalnie Szymon Hołownia ma zabiegać o to, by po rekonstrukcji Polska 2050 miała stanowisko wicepremiera. Ale nie ma wątpliwości: zmiany w rządzie oznaczają prędzej utratę stanowisk (np. minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Adrianny Porowskiej i niektórych wiceministrów) niż wzmocnienie. Co więcej, z Polski 2050 dochodzą sygnały, że wobec pomysłu, by Pełczyńska-Nałęcz była wicepremierem, buntuje się część członków partii – i to ma być obecnie źródło konfliktu.

Co w dalszej przyszłości zdecyduje o losie partii i jej lidera? – Przy założeniu, że Szymon Hołownia w żadnym wypadku nie rozważa koalicji z PiS, kluczowa staje się dla niego wiarygodność. Musi teraz udowodnić swoim współpracownikom – zwłaszcza debiutantom (posłom i posłankom pierwszej kadencji) – że nie związał się na stałe z „systemem duopolowym”, lecz zależy mu na realnej zmianie – mówi „Rz” dr Bartłomiej Machnik z USKSW. – Oznacza to honorowe wycofanie się z funkcji marszałka Sejmu na rzecz Włodzimierza Czarzastego i skoncentrowanie wysiłków na odbudowie struktury partii, a niekoniecznie nawet wejście do rządu. W przeciwnym razie Polska 2050 zostanie wchłonięta całkowicie przez PO lub co najwyżej podzieli los Nowoczesnej, czyli słabej partii satelickiej – mówi nam Machnik.